Ministrul Muncii a găsit vinovatul în epopeea salariilor: Cei de Resurse Umane au calculat greşit

Lia Olguţa Vasilescu a găsit vinovaţii în haosul salariilor. Ministrul a spus că în cazul grefierilor, cei de la Resurse Umane le-au calculat greşit salariile, nu au ştiu să aplice legea, prin urmare, cineva trebuie să răspundă. Aceasta a susţinut din nou că peste 90% dintre angajaţi sunt mulţumiţi de salarii, iar "pentru 3% sigur că este foarte mare scandal", ea spunându-le jurnaliştilor că îi "plâng" prea mult pe cei cu salarii mari. Pe de altă parte, sindicaliştii îi cer demisia ministrului şi spun că au fost minţiţi în legătură cu salariile bugetarilor. 50 000 dintre aceștia au lefurile micșorate spun sindicatele.

"Am constatat ceea ce estimasem şi ieri că este greşit. Li se calculează greşit salariile grefierilor de către cei de la Resurse Umane şi se intrepretează greşit legea. Legea este ghidul aprobat împreună cu Curtea de Conturi și este pe site-ul ministerului de o lună de zile. Cred că cei de la Resurse Umane puteau să-l consulte. (...) Din punctul nostru de vedere, legea este foarte clară și foarte ușor de înțeles. Ca dovadă că din toate Curțile de Apel, doar în patru au apărut astfel de probleme, pentru că s-au făcut calculele greșite. (...) Pur și simplu, cineva a calculat greșit. Poate că ar trebui să-și asume răspunderea”, a spus Olguța Vasilescu, la Palatul Parlamentului.

Cât despre nemulumirile angajaților din sistemul sanitar, Olguța Vasilescu a declarat că îi așteaptă pe sindicaliști la „masa verde”.

„Dacă au ceva de reclamat, noi îi așteptăm la minister să stăm de vorbă cu ei și ei știu că de fiecare dată când au discutat cu noi li s-au rezolvat toate problemele, ca dovadă OUG 91, care s-a emis în luna decembrie. Atunci când se constată o neclaritate, o problemă, să se adreseze direct Ministerului Muncii, care acum are în componență și dialogul social, ca să rezolvăm toate aceste probleme la masa verde”, a afirmat Vasilescu.

Pe de altă parte, Lia Olguţa Vasilescu a venit cu un răspuns dur la criticile care i-au fost aduse după modificările la salarii. Ministrul exclude vehement scăderi la salarii în sistemul bugetar, susţinând că cei 3% dintre angajaţi care au remuneraţii mai mici au fost avertizaţi în acest sens încă de anul trecut, totul fiind o urmare a echilibrării sistemului.

Cât despre eventuale scăderi ale salariului net în privat, ministrul Muncii susţine că asta ar fi doar din vina angajatorului, care "l-a furat pe angajat".

"Mi se pare că îi plângeţi foarte mult pe salarii foarte mari. Ca să echilibrăm sistemul a fost singura modalitate. Pentru 3% e mare scandal, deşi majoritatea cred că sunt mulţumiţi. În ceea ce mă priveşte, intraţi pe pagina de Facebook şi veţi vedea postată o emisiune de anul trecut, în care am spus clar că la 3% din bugetari le va scădea salariul. (...) Nu avem informaţii de scăderi salariale din mediul privat. În orice caz, repet: transferul contribuţiilor nu ar trebui să afecteze netul salariatului. Dacă le-au scăzut salariile înseamnă că angajatorul a vrut să-şi crească profitul şi l-a furat pe angajat. Nu e vina ministerului. (...) Nu există nicio variantă de primă. Cred că am explicat legea de 1000 de ori. Cei care sunt peste grila din 2022 la 1 ianuarie 2018 se opresc. Ceilalţi au creşteri de 25% pe brut care acoperă transferul contribuţiilor sau de 28% pentru IT sau pentru persoane cu handicap. Nu există variantă să scadă salarii din cauza contribuţiilor în mediul bugetar. Exclus exclus exclus!", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la Parlament.

Totodată, Vasilescu a refuzat să dea detalii cu privire la Legea Pensiilor, susţinând că la acest moment se fac calcule în cadrul ministerului. Le-a spus, însă, jurnaliştilor că are în plan o reorganizare la Casa de Pensii, numărul funcţionarilor fiind insuficient pentru calculul a milioane de pensii. "Mă uit la televizor şi văd în fiecare zi o nouă variantă a legii pensiilor. Nu vreţi să aşteptaţi, totuşi? Facem calcule. Trebuie să facem şi o reorganizare la Casa de Pensii pentru că e clar că nu putem să recalculăm 5 milioane de pensii cu acest număr de funcţionari", a declarat ministrul Muncii.

Scandalul privind salariile continuă. În această dimineaţă, ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu s-a întâlnit cu reprezentanţii grefierilor. Personalul auxiliar din instanţele de judecată se află de la începutul lunii în grevă japoneză după ce au descoperit că le-au scăzut salariile. În urma întâlnirii, reprezentanţii grefierilor au afirmat că modalitatea de calcul a salariilor a fost înţeleasă greşit, iar dacă nu se intervine de urgenţă, în sensul ca ordinatori de credit să îşi asume noul mod de calcul, salariile grefierilor vor fi diminuate. Pe de altă parte, şi Olguţa Vasilescu a spus, după întâlnire: "Exact ce estimasem şi ieri, salariile nu au cum să scadă".

Ce spun grefierii

"Modalitatea de calcul a fost înţeleasă greşit. Dacă legea se va aplica în mod unitar salariile nu se vor schimba. Ministerul Muncii urmează să trimită o recomandare a modului de calcul către ordinatorii de credite", a afirmat unul dintre reprezentanţii grefierilor, după întâlnirea de la Ministerul Muncii.

"Se pare că legea este clară din punctul lor de vedere. Nu este vorba despre creştere a salariilor şi vom vedea ce modalitate de protest alegem. Din punctul de vedere al Ministerului Muncii plecăm lămuriţi: trebuie clarificat modul de calcul. Ordinatorii de credite trebuie să îşi asume modul de calcul, însă nu va fi o creştere, ci evităm scăderea salariilor", a spus acesta.

Ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu i-a invitat pe grefieri la dialog, pentru a vedea dacă este vorba despre o eroare de calcul al salariilor, aşa cum s-a mai întâmplat în cazul asistenţilor sociali. Vasilescu susţine că în ultima jumătate de ani, niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat ministerului, ci doar au trimis luni un comunicat de presă.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu a declarat într-o conferinţă de presă: "În ultimele şase luni, niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Abia ieri (luni, n.r.), ulterior invitaţiei publice a ministerului la dialog, ne-au transmis şi nouă comunicatul de presă remis dumneavoastră. Le adresăm, din nou, invitaţia la dialog, pentru miercuri, ora 9.00, pentru a constata dacă nu este vorba de o modalitate eronată de calcul".