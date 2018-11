Ministrul Mediului a făcut aunțul! Posesorii de mașini vor fi cei mai afectați

După aproape un an fără taxă de înmatriculare, în care înmatriculările de mașini a mâna a doua au explodat, guvernanții se gândesc la o nouă variantă a acesteia.

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat că de la 1 ianuarie 2019 sau cel târziu din martie 2019 posesorii de automobile vor plăti taxa de mediu, în funcție de gradul de poluare. Gavrilescu a anunțat într-un interviu la DCNews.ro că propunerea legislativă va fi gata în circa două săptămâni, înainte ca bugetul pe 2019 să fie votat în Parlament.

”Vor fi niște contribuții care să ducă cu gândul efectiv la poluare, adică poluatorul să plătească, cel care are o mașină mai veche să plătească ceva, cine are mașină hibridă are și el un cuantum de plătit”, a declarat Grațiela Gavrilescu.

Surse citate de DCNews.ro arată că în acest moment există două opțiuni pentru plata noii taxe: fie la realizarea Inspecției Tehnice Periodice (ITP), fie odată cu plata impozitului pe vehicul.

Reamintim că taxa de poluare a fost eliminată în 2017 de Parlament, în urma unei inițiative legislative a lui Liviu Dragnea, votată în plină campanie electorală pentru parlamentare. Odată cu eliminarea taxei, piața internă a fost invadată de sute de mii de mașini second-hand din import.