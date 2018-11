Educaţia rămâne fără ministru de vineri. Iohannis refuză "remanierea cu bucata”

Mandatul de ministru interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, se încheie vineri, după ce au expirat cele 45 de zile în care poate exercita această funcţie.

Preşedintele Klaus Iohannis a primit o propunere de ministru plin, pe Ecaterina Andronescu, însă a decis să amâne decizia, până se lămureşte.

Mandatul Rovanei Plumb, în calitate de ministru interimar al Educaţiei se va încheia vineri, zi în care expiră cele 45 de zile în care poate fi exercitată această funcţie, potrivit Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

Asta înseamnă că Guvernul trebuie să vină cu altă propunere de ministru interimar sau plin, pe care să îl accepte şeful statului. Însă premierul Viorica Dăncilă a făcut deja acest lucru, şi i-a propus, în urmă cu câteva zile, lui Klaus Iohannis un ministru al Educaţiei, pe Ecaterina Andronescu.

Cu toate acestea, Klaus Iohannis a precizat că „va dura puţin mai mult” până se lămureşte.

„Dacă bine am reţinut, doamna Andronescu va fi propusă pentru Învăţământ. Vă spun că aici o să dureze un pic mai mult, s-ar putea chiar un pic mult mai mult. Dintr-un motiv simplu, eu am fost recent la un eveniment foarte frumos, la Politehnică. Poate vă amintiţi „200 de ani de învăţământ tehnic românesc”- un eveniment la care am participat cu plăcere, am văzut realizări senzaţionale la Politehnică şi mi-a părut bine că am mers acolo. Neîntrebată, mi-a spus, totuşi, doamna Andronescu, că ea în niciun caz nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine şi aşa mai departe. Aflu acum cu surprindere că este propusă. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorinţa domniei sale să meargă, sau numai dorinţa partidului, sau dacă se face o remaniere cu bucata”, a declarat, marţi, Iohannis.

