"Mingea e la dumneavoastră în teren, domnule Tudorel Toader. Ați pierdut șansa de a fi un erou"

Deputatul PSD, Liviu Pleşoianu, i-a transmis ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, că a pierdut şansa de a fi un erou, din momentul refuzului cererii de revocare din funcţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Redăm integral mesajul postat de Liviu Pleșoianu pe Facebook.

"Scrisoare deschisă către ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader

Domnule ministru Toader, șansa de a fi un erou ați pierdut-o anul trecut, în luna martie, când ați considerat că nu e "oportun" să cereți revocarea din funcție a distinsei sufrageriste.

De mai mult de 13 ani, în SUFRAGERIA „ROMÂNICA” (vorba renumitului procuror PORTOCALĂ, de la "unitatea de elită DNA Ploiești") se decide cine are voie și cine nu are voie să iasă președinte, cine are voie și cine n-are voie să fie om politic, cine are voie și cine n-are voie să fie om de afaceri. În general, în generalisima sufragerie „ROMÂNICA” se decide tot, indiferent de majorități, de vot, de voința covârșitoare a acestui popor. Că se face asta cu sprijin de afară – ține de evidențe... Trebuie să fi aterizat de mai puțin de două minute pe Terra ca să nu înțelegi exact cum funcționează mecanismul de control în România și asupra României...

Însă acest lucru a fost posibil în primul rând din cauza impotenței instituționale sau chiar a complicității celor care au avut și care au, cel puțin teoretic, puterea-n pix!

Era nevoie să încalce grav KOVESI Constituția României pentru ca dumneavoastră, ministrul Justiției, să cereți revocarea sa? Nu, săvârșise deja distinsa suficient cât pentru 138 de revocări. Ați cerut totuși, aflându-vă la conducerea ministerului așa-zisei Justiții, revocarea papesei din sufragerie MĂCAR după Decizia CCR? Nu, cum să faceți una ca asta!? Blasfemie!

Era nevoie să apară informații despre prezența divinei făpturi în generalisima sufragerie a lui Oprea pentru ca ministrul Justiției să realizeze că diafanele aripi ale prea-purei zeități sunt scufundate integral în mlaștina aranjamentelor politice? Nu, milioane de români știau deja asta de mai bine de 10 ani. Ați considerat necesar să o chemați la discuții pe celesta apariție pentru a afla cu ce anume se ocupa la Oprea-n living? Nu, cum să faceți asta! Sacrilegiu! Sfânta Inchiziție „să vină să ne ia”, fie și doar de-om fi gândit așa!

Ar fi trebuit să demisioneze în secunda doi PROVIDENȚIALA după ce s-a aflat pe unde sălășluia în noaptea alegerilor din 2009? Evident că da. O va face vreodată? Evident că nu. Dacă ar fi fost capabilă de o atare minimă morală, nu și-ar fi deplasat din start serafica ființă la cina cea de TAIN din sufrageria "ROMÂNICA".

Ar fi trebuit să cereți revocarea din funcție a IMACULATEI în momentul în care aceasta a decis să așeze tacticos, la toaletă, în locul special amenajat, hârtiile oficiale prin care i se solicita prezența la audierile Comisiei parlamentare de anchetă? Sigur că ar fi trebuit.

Aveați, domnule ministru, zeci de motive pentru zeci de cereri de Revocare! Ei bine, pentru toate ezitările, amânările și prelungirile pe care le tot cereți dincolo de orice regulă a jocului democratic și instituțional, vă anunț că eu NU vă voi considera un EROU dacă, într-un final al unui final al unui final veți comunica totuși decizia de a solicita REVOCAREA Zeității Sale. Veți avea însă aprecierea mea pentru simplul fapt că niciun ministru al Justiției de până acum nu a mai avut onestitatea, responsabilitatea și fermitatea de a cere REVOCAREA intergalacticei. ...Mingea e la dumneavoastră în teren, domnule Toader. Eu am făcut absolut tot ce a ținut de mine pentru a expune IPOCRIZIA și IMPOSTURA acestui personaj!"