Mike Pompeo dă vina pe Iran pentru atacarea a două petroliere în Marea Oman

Secretarul de Stat american Mike Pompeo arunca vina asupra Iranui pentru "un asalt flagrant" asupra a doua petroliere din Golful Persic, in Marea Oman.

Pompeo spune ca SUA au ajuns la aceasta concluzie in urma unei analize a tipului de arme folosite, relateaza BBC.



Totusi, un oficial iranian a declarat, anterior, pentru BBC, ca "Iranul nu are nicio legatura cu acest incident".







Echipajele a doua petroliere au fost evacuate joi, dupa ce au lansat mesaje de salvare.



Acest nou incident - al doilea in decurs de o luna in navigatia prin aceasta cale maritima strategica - are loc intr-un context al unor tensiuni puternice intre Iran si Statele Unite, care au acuzat Teheranul ca se afla in primul incident, in mai.



Flota a V-a americana, cu baza in Bahrain, a anuntat joi ca a primit doua "mesaje de salvare" provenind de la petroliere de pe Marea Oman care ar fi fost tinta unui "atac", scrie ziare.com.