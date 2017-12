Mihai Tudose îi recomandă lui Liviu Dragnea "să fie mai calm"

Contre la nivel înalt în interiorul PSD: premierul Mihai Tudose i-a recomandat șefului sau pe linie de partid, Liviu Dragnea, să fie mai calm, după ce liderul PSD ii facuse aceeasi recomandare, cu o zi în urmă.

"Eu am spus la discursul de învestitură: nu poți să fi calm în sensul ăla de a nu-ți păsa. Dacă vezi că lucrurile nu merg, începi să te enervezi, dar dacă este vorba de o furie pozitivă e în regulă", a declarat Mihai Tudose, la un post TV.

Întrebat de îi recomandă liderului PSD, Liviu Dragnea, Tudose i-a dat o replică în oglindă: "Să fie mai calm".

"A fost un an foarte dificil, de cotitură pentru România, cu contestatari ai actului de guvernare ilogici, care spun: vai, dar nu să aveți bani de pensii, de salarii, vai, dar o să omorâți țara, se prăbușește țara, o să murim. Cu băgat spaima în populație, cu mesaje de neîncredere, a fost un an dificil. Din fericire pentru România am depășit cu bine și toți contestatarii și noi așteptăm ultimele cifre de la statistică", a mai spus Tudose.

Premierul apreciază că relația sa cu Liviu Dragnea este una instituțională.

"Este o relație corectă, o relație normală. Suntem un Guvern politic, este normal să avem acest tip de dialog și colaborăm cu liderii coaliției, cu atât mai mult cu cât sunt și președinții celor două Camere, locul unde anumite proiecte ale Guvernului își găsesc transpunerea în legi sau de unde ne vin anumite legi pe care noi trebuie să le transpunem", a precizat premierul, citat de Stiripesurse.ro.