Mihai Tudose, atac devastator în emisiunea lui Cozmin Guşă: Clica lui Dragnea a distrus ţara

Mihai Tudose

Fostul premier a lansat un atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea, pe care l-a acuzat că a compromis programul cu care PSD a câştigat alegerile din 2016 pentru a-şi rezolva problemele cu Justiţia. Într-o dialog telefonic cu Cozmin Guşă, la "România 2019", Tudose a vorbit şi despre cei din PSD care l-au trădat de teamă sau din interse ascunse,

Mihia Tudose şi-a exprimat regretul că programul cu care PSD a câştigat algerile din 2016 a fost compromis rapid, din motive absolut meschine.

"După ce am câştigat acele alegeri, am început cu amnistia şi gratierea, un fals, cu toate că aveam un program care chiar putea fi pus în practică şi ar fi adus multe lucruri bune", a afirmat Tudose.

"Părea că s-a săturat lumea de Dragnea, am avut la acel CEx cele mai mari dezamăgiri din viaţă, am văzut care sunt cei mai mari trădători care s-au vândut nu pe doi galbeni, ci pe promisiunea unui galben. (...) Am tot sperat că lumea se trezeşte, mai ales după ordonanţa 13 şi protestele masive care au urmat, în schimb ei a pus-o pe Vasilica Dăncilă care ne-am făcut de râsul râsului. Au confiscat tot, şi partidul şi ţara", a declarat fostul premier în emisiunea lui Cozmin Guşă.

Din această perspectivă, a intereselor personale meschine, trebuie privite şi anumite acţiuni ale Guvernului, cum ar fi reticenţa faţă de fondurile europene, a afirmat Tudose.

"Aveam potenţial maxim, am avut şi un culoar favorabil, am avut un comisar european bun (Corina Creţu -N.R.). Am avut zeci de miliarde de euro care au aşteptat să fie luate, am dat exemplul cu podul de la Brăia, dar au venit cu nişte scuze absurde, adevărul este că dacă iei bani europeni, după ei vine OLAF să vadă cum i-ai cheltuit, dacă îi iei din buget nu vine nimeni, aşa că am preferat să avem o măslină a noastră, în loc să avem o felie mare dintr-un pepene mare european", a mai afirmat Mihai Tudose.