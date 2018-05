Ce promite Fifor în Franţa ca să dezamorseze furia Airbus

Mihai Fifor, întâlnire cu Florence Parly, ministrul francez al Apărării

Mihai Fifor, ministrul Apărării Naţionale, s-a întâlnit luni seara cu ministrul armatelor din Franta, Florence Parly, într-un context extrem de tensionat în care şefii Airbus Helicopters ameninţă că ar putea înceta activităţile de producţie din România.

Francezii de la Airbus Helicopters au anunţat luni în presa din Hexagon că ar putea înceta activităţile de producţie în România, dacă nu primesc o ofertă clară din partea Guvernului de la Bucureşti pentru intensificarea producţiei în uzina de la Ghimbav.

Directorul general al Airbus, Bruno Even, a spus luni că aşteaptă o poziţionare fermă din partea României. Francezii vor un mesaj clar din partea Guvernului de la Bucureşti: cumpără sau nu elicoptere de la grupul franco-german, astfel încât să poată fi utilizată linia de asamblare a elicopterului de transport H215 de la Ghimbav.

"Sunt pregătiţi să sacrifice 50 de ani de cooperare. Este o imensă dezamăgire", afirmă surse din cadrul companiei Airbus, citate de cotidianul La Tribune.

Mihai Fifor a anunţat marţi dimineaţă, pe pagina personală de Facebook, ce a discutat cu omologul său francez:

"Intalnirea pe care am avut-o seara trecuta cu doamna Florence Parly, ministrul armatelor din Franta, a fost o excelenta ocazie pentru discutii aprofundate asupra agendei de cooperare dintre Romania si Franta. In contextul pregatirii viitorului Summit NATO de la Bruxelles, din iulie, am convenit asupra armonizarii pozitiilor privind securitatea de pe flancul estic al Aliantei, primind in acest sens asigurari de la doamna Parly cu privire la importanta pe care Franta o va acorda problematicii regiunii Marii Negre. De altfel, Franta va continua si anul acesta programul de vizite al navelor franceze la Marea Neagra, doamna ministru subliniind sprijinul pentru asigurarea unei prezente inaintate adaptate coerente in aceasta regiune".

Referitor la subiectul care "arde" pe agenda de la Bucureşti, Mihai Fifor a făcut doar vagi referiri, nimic concret:

"De asemenea, am abordat cu doamna Parly despre posibilitatile de cooperare bilaterala, inclusiv in domeniul tehnico-militar si am convenit asupra avansarii discutiilor pe diferite paliere, in vederea dezvoltarii industriilor europene de aparare".

Ministrul Apărării de la Bucureşti se dovedeşte "filosof" într-un subiect unde francezii aşteaptă decizii palpabile: "Intr-o Europa in care provocarile si amenintarile sunt tot mai diverse si complexe, este nevoie de substanta, ritm accelerat si rezultate vizibile in cooperarea dintre statele europene", a mai scris Fifor pe Facebook.

Vizita lui Fifor în Franţa se încheie abia pe 30 mai. Ministrul apărării naţionale este însoţit de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Mircea Dușa, şi secretarul de stat pentru armamente, Andrei Ignat.