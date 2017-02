Metoda INFAILIBILĂ a unui tânăr de a trimite CV-ul angajatorilor. Niciunul nu ajunge la gunoi!

Yla a conceput această strategie din pricina competiţiei intense din domeniul marketingului în San Francisco. Aşa i-a venit ideea să se deghizeze în băiatul care livrează gogoşi şi, surpriză, CV-ul său se află în interiorul cutiei pentru gogoşi, scrie Thrillist.

Tânărul susţine că va mai livra gogoşi directorilor de marketing de la companiile din San Francisco până când îşi va găsi slujba potrivită.

Love creative approaches to job hunting! Pretended to be with @Postmates to deliver this delicious resume!