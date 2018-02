MESAJE DE VALENTINE'S DAY: Cele mai frumoase mesaje şi felicitări de Ziua Îndrăgostiţilor

Felicitari Valentine’s Day 2017

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. De VALENTINE'S DAY, sărbătorit 14 februarie, poţi face o urare sau îi poţi trimite persoanei iubite MESAJE DE DRAGOSTE de ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR. Valentine's Day este ziua în care, în fiecare an, îndrăgostiţii din toată lumea îşi fac cadouri dintre cele mai diverse, celebrând astfel dragostea care îi leagă, însă această sărbătoare nu a avut dintotdeauna o importanţă deosebită, ci a prins contur odată cu trecerea timpului. Trimite persoane iubite unul dintre aceste MESAJE DE VALENTINE'S DAY!

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR, mesaje, urări şi felicitări:

- Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste...

- Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

- Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

- Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

- Poţi să spui 'te iubesc' într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

Felicitări VALENTINE'S DAY. - Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

- Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

- Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

- Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică te iubesc

- Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

- Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Sms-uri de dragoste

Daca dragostea ar putea fi evitata doar inchizand ochii, nu as mai clipi niciodata, de frica sa nu las sa treaca vreo secunda fara sa fiu indragostit de tine.

Felicitări VALENTINE'S DAY. Orice ai face, sunt alaturi de tine. Sper ca toate visele tale sa se implineasca. Oricunde, oricand, voi fi langa tine dorindu-ti dragoste si fericire. Pentru ca te iubesc.

Atunci cand iubesti pe cineva, deseneaza un cerc in jurul numelui acelei persoane, in loc de o inima, pentru ca inimile se pot frange, dar un cerc nu se sfarseste niciodata.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Nimeni nu i-a invatat pe pesti sa inoate, pe caini sa latre sau pe fluturi sa zboare - asta e natural si firesc - asa e viata. Exact la fel, nimeni nu m-a invatat sa ma gandesc la tine cu dragoste. Asa e viata !

La ce foloseste frumusetea fara inteligenta, banii fara fericire, zambetul fara sentimente, viata fara tine?

Felicitări VALENTINE'S DAY. O persoana pe care o iubesti reprezinta o extensie a ta. Fara ea nu esti complet, asa ca te rog sa ai grija de tine pentru ca nu vreau sa pierd o parte din mine.

Daca ma urasti trage in mine cu arcul, dar ai grija sa nu ma nimeresti in inima pentru ca acolo te afli tu.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Cineva a intrebnat ce ii face pe oameni fericiti. Unii au raspuns ca bogatia, altii - celebritatea. Ma gandeam la asta atunci cand am primut SMS-ul de la tine. Am zambit si am raspuns ca pe mine asta ma face fericit.

Felicitări VALENTINE'S DAY. De ce cad pasarile din cer atunci cand treci tu prin apropiere? Poate ca, asemenea mie, vor sa fie aproape de tine...

MESAJE DE VALENTINE'S DAYI-am cerut lui Dumnezeu o floare si mi-a dat o gradina. I-am cerut un pahar de apa si mi-a dat un ocean. I-am mai cerut un inger si mi te-a dat pe tine !

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Ce ritualuri şi farmece de dragoste trag IUBIREA în viaţa ta de VALENTINE'S DAY

VALENTINE'S DAY. Oamenii au apelat la magie inca din cele mai vechi timpuri, cu credinta ca pot schimba lucrurile in favoarea lor, indiferent de domeniu. In prezent exista multe ritualuri si farmece de dragoste menite sa atraga iubirea de partea ta. Indiferent ca vrei sa cuceresti inima unui baiat, sa intalnesti sufletul pereche sau sa-ti imbunatatesti relatia actuala, atrage energiile pozitive de partea ta.

Felicitări VALENTINE'S DAY. VALENTINE'S DAY. Desi iti vor parea ridicole farmecele de dragoste la inceput, cu siguranta ai intalnit relatii in care totul parea a merge pe dos, chiar daca cei doi parteneri incercasera sa-si rezolve problemele. Prin urmare, un strop de magie e binevenit oricand.

VALENTINE'S DAY. Farmece de dragoste cu influente Feng Shui

Desi amenajarea casei in stil Feng Shui pare mai degraba o tendinta recenta, totusi, regasim anumite influente in farmecele de dragoste vechi, transmise de catre stramosi.

VALENTINE'S DAY. Ritual pentru gasirea unui partener

Iti doresti sa apara in viata ta un partener asa cum ai visat din totdeauna, insa se pare ca intarzie destul de mult? Adu energie pozitiva in viata ta cu acest ritual simplu.

Ai nevoie de: o cutie din argint, un simbol al dragostei (doua inimioare), un nod mistic Feng Shui.

Felicitări VALENTINE'S DAY. Cutia din argint atrage norocul de partea ta, iar nodul mistic sau nodul nesfarsit reprezinta o viata lunga si implinita. Acest simbol este intalnit des in talismanele chinezesti si are proprietatea de a binedispune si de a asigura o relatie fericita. Asadar, alege unul de culoare rosie, ca sa fie in ton cu descantecul de iubire.

Dupa ce ai facut rost de toate obiectele, ia o foaie si scrie ce calitati ti-ai dori sa aiba viitorul tau partener si cum ai vrea sa decurga o posibila relatie intre voi. Pune scrisoarea in cutie, alaturi de celelalte obiecte, dupa ce ai citit-o cu voce tare de trei ori. Aseaza cutia in coltul din sud-vestul dormitorului, de preferat sub pat sau intr-un dulap, pentru a aduce armonie in viata ta si a intalni partenerul pe care ti-l doresti.

MESAJE DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR 2016. MESAJE DE VALENTINE'S DAY, SMS DE VALENTINE'S DAY, URĂRI DE VALENTINE'S DAY.

Dragostea e un munte pe care îl urci râzând și îl coborî plângând. E o taină pe care îndrăgostiții o ascund de frică lumii....când taină e descoperită dragostea se stinge că un clișeu fotografic expus la lumina.

Să nu crezi că poți stabili cursul iubirii căci ea dacă te consideră vrednic îți va îndreptă ea cursul!...

Aș vrea să poți să te vezi prin ochii mei. Numai așa ți-ai da seamă ce mult insemni pt mine!

Soarele nu ar fi portocaliu marea nu ar fi albastră eu nu aș fi fericit dacă nu ai fi tu.

Tot timpul să desenezi cercuri în jurul celor pe care-i iubești nu inimi pt că inimile se pot rupe, dar cercurile nu au capăt.

Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viață frumoasă, m-aș apleca asupra umărului tău, te-aș strânge în brațe și aș spune 'uite asta'.

Aș vrea să cred să pot visă să te aduc de partea mea. Aș vrea că timpul să-l opresc să-ți spun de fapt cât Te iubesc.

E greu să iubești și va fi întotdeauna, dar adu-ți aminte că cineva te iubește și acela sunt EU .

Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ți spună despre toată dragostea pe care ți-o port în suflet.

Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie cerul plângea pt că pierduse cel mai frumos înger!

Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit și mi-a spus că un înger nu păzește alt înger!

Ziua Îndrăgostiţilor. Ce MESAJE să-i trimiţi persoanei iubite de VALENTINE'S DAY

- Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate .

Felicitări VALENTINE'S DAY. - Poţi să spui 'te iubesc' într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

- Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

- Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

- Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

- Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adica te iubesc

MESAJE de VALENTINE'S DAY: cere un zâmbet

De Sfantul Valentin vreau sa iti spun ca iubesc motivele pe care mi le dai in fiecare zi pentru a te iubi: zambetul tau, ochii tai, bunatatea ta, atentiile pe care mi le faci si modul in care imi inseninezi viata.

Iti multumesc pentru fericire, sentiment care nu stiam ca exista, iti multumesc pentru tot.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. Pentru mine nu esti doar sotul meu, ci esti tot ce am putut sa imi doresc mai mult de la viata. Chiar daca mai avem cateodata si certuri si neintelegeri, vreau sa stii ca te voi iubi mereu ....mult mult.

Tu ai facut culorile mai vii, frumusetea mai pura, placerea mai intensa. Cu ocazia Valentine`s Day iti reamintesc: te iubesc mai mult decat iubesc viata, minunea vietii mele!

Felicitări VALENTINE'S DAY. Acum ca Ziua Indragostitilor se apropie si parca atmosfera se schimba, devine mai plina de iubire si de intelegere, stau sa ma gandesc la zilele de Sfantul Valentin petrecute impreuna cu tine. Poate nu am avut mereu inspiratie sa-ti iau cadoul pe care il voiai, dar anul acesta l-am gasit. Sper sa-ti placa si sa-ti fie drag, pentru ca in el am inchis o parte din inima mea, o marturie a dragostei imense pe care ti-o port si care pare sa se intregeasca in fiecare zi. In el se afla lucrurile pe care as vrea sa ti le spun in fiecare zi si parca nu reusesc. Vreau sa stii ca te iubesc si ca esti o inspiratie pentru mine: ma inspiri sa fiu o persoana mai buna in fiecare zi.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. De Sfantul Valentin vreau sa iti spun ca iubesc motivele pe care mi le dai in fiecare zi pentru a te iubi: zambetul tau, ochii tai, bunatatea ta, atentiile pe care mi le faci si modul in care imi inseninezi viata.

Iti multumesc pentru fericire, sentiment care nu stiam ca exista, iti multumesc pentru tot.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY: mesaje romantice

Felicitări VALENTINE'S DAY. - Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste...

- Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

- Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

- Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

- Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate .

- Poţi să spui 'te iubesc' într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

- Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

Felicitări VALENTINE'S DAY. - Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

- Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

- Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică te iubesc

- Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

- Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine!