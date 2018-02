MESAJE DE DRAGOBETE pentru el și pentru ea. Trimite-i o URARE DE DRAGOBETE persoanei iubite

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EL ŞI PENTRU EA. Dragobetele, sărbătoarea românească a iubirii, se aniversează pe 24 februarie. Dacă vreţi să-i transmiteţi persoanei iubite care sunt sentimentele voastre vă prezentăm mai jos mai multe idei de MESAJE ŞI URĂRI DE DRAGOBETE.

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EL. Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,... e totuși omenesc!

MESAJE DE DRAGOSTE. Sunt un milion de stele si un milion de vise, tu esti singura mea stea si singurul meu vis! Te iubesc!

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EA. Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat...nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbați și acesta este darul meu.

URĂRI DE DRAGOBETE. Iubirea e un strop de lumina, un strop de poezie curata a inimii si restul... nebunie! Iubeste doar...

MESAJE DE DRAGOBETE. Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Hai sa ne bucuram de iubire! E Dragobetele, sărbătoarea românească a iubirii!

Te iubesc ca-n prima zi, cand raze de soare aurii, cadeau usor purtate de vant, asupra noastra pe Pamant. Te iubesc, te voi iubi, si chiar daca soarta ne va desparti, iubirea noastra va sta acolo sus scrisa-ntr-o stea.

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc... sa traiesc. Te iubesc mult!

Fiecare apus aduce o amintire... Fiecare rasarit aduce o speranta... Intre apus si rasarit sunt ore fara viata... Sunt orele in care esti departe de mine.

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EL. Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

MESAJE DE DRAGOSTE TRISTE. Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute, ca un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fara tine e o eternitate.

MESAJE DE DRAGOSTE. Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiti cu ceea ce avem si nemultumiti de ceea ce suntem.

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EA. Unele lucruri le facem zilnic, unele de două-trei ori pe săptămână, unele o data pe an, unele nu le-am făcut niciodată. Aș vrea atâtea să-ți dăruiesc, atâtea lucruri aș vrea să-ți arăt sau să le facem împreună...! Dacă ar fi posibil mi-aș dori să mă multiplic în mai multi bărbați identici și să avem împreună grija de tine. Totuși, nu sunt sigur că te-ar bucura prea mult o astfel de posibilitate și înțeleg de ce. Chiar și eu singur sunt uneori prea mult, dar vreau să-ți mărturisesc că ești atât de minunata încât nu m-aș sătura nici de o sută ca tine.

URĂRI DE DRAGOBETE. De ploaie te poti ascunde, dar de dragoste n-ai unde caci oriunde te-ai ascunde ea la inima patrunde.

MESAJE DE DRAGOBETE. Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

Credeam ca de la ultimul esec nu-mi voi mai reveni niciodata...insa tu ai adus pe chipul meu cel mai frumos zambet si sentimentul pierdut undeva intr-un colt de inima...Iubirea...As scrie pe al cerului si pe a noptii bolta...Ca fara tine eu numai pot trai deloc...Te iubesc fetita mea si vreau sa-mi petrec ziua de Dragobete toata cu tine.. si toate zilele care vor mai urma!!!

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Zile in sir m-am tot gandit ce cuvant ar fi mai potrivit sa-ti spun, Ca o dulce ameteala ma cuprinde atunci cand ma gandesc la tine. Si acum ma pierd. Nu vreau, nu pot sa mai gandesc. Pur si simplu te iubesc si alte cuvinte nu gasesc.

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EL. Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește. Te iubesc!

MESAJE DE DRAGOSTE. Ți-ai închis vreodată ochii și ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul și mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

MESAJE DE DRAGOSTE TRISTE. Tu nu stii de mine.. Nu stii cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume in care ne iubim si tu ma stii, ma vrei, ma ai, iar eu.. eu te privesc si nu-mi ajunge.. te simt si nu ma satur.. te am si te mai vreau, pentru ca te iubesc! Mi-as dori sa petrecem de Dragobete impreuna!

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EA. Tu imi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atat de multe zambete si dragoste, esti totul pentru mine si am fost atat de binecuvantat cand Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

URĂRI DE DRAGOBETE. Ador clipele în care îmi ești alături și urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simți cel mai iubit, așa cum reușești tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, așa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

MESAJE DE DRAGOBETE. Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Tu esti comoara vietii mele, esti minunea pe care am intalnit-o intamplator si care m-a facut fericita. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodata de acest Dragobete!

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iți greșesc, te iubesc.

Tu ai facut culorile mai vii, frumusetea mai pura, placerea mai intensa. Te iubesc mai mult decat iubesc viata, minunea vietii mele! Dragobete fericit!

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EL. Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt...iubesc ființa ta toată.

MESAJE DE DRAGOSTE. Te iubesc nu numai pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu cand sunt langa tine. La multi ani de Dragobete!

MESAJE DE DRAGOBETE PENTRU EA. Tu ești seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremură ușor și atât de dureros în mine când șoaptele mele ți se dăruiesc. Tu ești un ochi deschis spre întunericul sufletului meu, sub pleoapa căruia se zbat zborurile însângerate ale viselor. Nu pleca, mai vreau să te privesc, vreau să te culeg șoaptă cu șoaptă, lumină cu lumină, tristețe cu tristețe. Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzând cerul în fiecare mângâiere cu care mă îmbrățișează. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna și marea. TU ești pentru mine roua dimineții ce se varsă peste ochii mei trezindu-mă din somnul singurătății. TE IUBESC.

URĂRI DE DRAGOBETE. Ti-am zis vreodata de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru ca langa tine sunt mereu eu insami, pentru ca ma faci sa ma simt cum nu m-am mai simtit niciodata, pentru ca dragostea ta imi spune ca tot ce e mai bun de acum se va intampla, pentru ca mi-ai aratat ce inseamna dragostea adevarata... si cred ca te mai iubesc pentru ca esti pur si simplu irezistibil!

MESAJE DE DRAGOBETE. Te iubesc, la tine am gasit dragostea, langa tine merita sa merg mai departe, tu esti lumina ochilor mei, tu imi luminezi calea, tu esti ingerul meu pazitor, cand esti langa mine secunda mi se pare ora, ziua mi se pare saptamana. Te iubesc, printul meu frumos!