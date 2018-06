Melania Trump, pusă la zid pentru jacheta purtată la graniţa cu Mexicul

Jacheta purtată joi de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, într-o vizită la frontiera cu Mexicul, în plină polemică asupra politicii soţului său privind imigraţia, a stârnit numeroase reacţii, unele de indignare, transmite Agerpres.

Melania Trump s-a îmbarcat pentru McAllen, Texas, îmbrăcată cu o jachetă kaki, marca Zara, având scris pe spate mesajul: 'I really don't care, do u?' ("Mie chiar nu-mi pasă, ţie?").

Donald Trump a reacţionat rapid în faţa criticilor şi a explicat că mesajul se referă la ştirile false din mass-media şi la nimic altceva:

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!