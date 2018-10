MASACRU. Zeci de morţi şi răniţi după ce un tren a intrat în plină viteză într-o mulţime de oameni

Accidentul a avut loc în zona Amritsar, în statul indian Punjab. Un tren care circula cu viteză a lovit un grup de oameni care asistau la un festival de tip religios.

"Autorităţile districtuale au fost mobilizate la locul accidentului", a declarat Amarinder Singh, premierul statului indian Punjab.

Potrivit bilanţului preliminar, cel puţin 50 de persoane au murit în accident şi peste 60 de persoane sunt rănite. Televiziunile locale au transmis imagini extrem de dureroase de la locul tragediei, o mamă în lacrimi după ce şi-a pierdut fiul în cumplitul accident.

Primul ministru al Indiei Narendra Modi, a transmis condoleanţe tuturor familiilor care au pierdur pe cineva în tragedie, de asemenea spunând că se roagă pentru recuperarea celor răniţi.

