Mărturii cutremurătoare ale pacienților care au ajuns pe mâinile medicului Mihai Lucan

Mărturii cutremurătoare ale pacienților care au ajuns în mâinile medicului Mihai Lucan ies la iveală în urma dosarului de la DIICOT. Rudele victimelor povestesc scene incredibile, decizii medicale iresponsabile care ar fi dus la moartea pacienților. Realitatea TV a stat de vorbă cu rude și medici deopotrivă, care ne-au povestit calvarul prin care au trecut la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj.

Ana Toth a fost diagnosticată cu rinichi polichistic. Boala a dus la blocajul ambilor rinichi, iar în 2013, a fost trecută pe dializă.În toamna lui 2015 a fost supusă unui transplant la Institutul de Urologie din Cluj, condus la vremea aceea de Mihai Lucan. La fel ca în cazul altor pacienți, Ana Toth a fost trimisă pentru analize la Lukmed, clinica privată a lui Lucan, unde familia pacientei a scos sute de euro din buzunar pe teste care în mod normal ar fi fost decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Transplantul a decurs normal, Ana Toth părea să aibă toate șansele de supraviețuire.





"Problemele au apărut ulterior, când mama, la foarte puțin timp după transplant, undeva la sub o lună, a făcut o infecție urinară pentru care a fost internată de mai multe ori în spital. La fiecare externare se menționa pe biletul de ieșire că starea este ameliorată, dar era vizibil că nu este așa și tocmai de aceea a ajuns din nou să fie internată", spune Iulia Molnar, fiica Anei Toth.



De fiecare dată când ajungea la spital, Ana Toth era internată în saloane unde stăteau îngrămădiți pacienți cu diferite boli, inclusiv gripă. Lucrul acesta i-ar fi fost fatal.



"Vă rog să vă imaginați un pacient transplantat care este tratat cu imunosupresoare, este ca și un om aruncat din avion fără parașută, orice virus, orice bacterie micuță putea să o afecteze, să-i fie fatală. Până la urmă, acest lucru i s-a întâmplat. În februarie 2016 a fost transferată împreună cu alți 5 pacienți la spitalul de boli infecțioase, sub suspiciune de gripă, și în acel spital a decedat", mai spune Iulia Molnar.



Iulia Molnar ar vrea ca și celelalte rude ale victimelor să iasă în față și să vorbească despre ce au pățit ca astfel de situaţii să nu se mai repete: "Nu putem să-i aducem înapoi pe cei dragi nouă, dar în numele lor să salvăm o altă viață, o persoană care să fie tratată omenește".



Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului din Cluj și actual parlamentar, a fost cel care a făcut primele sesizări care au dus la acest dosar. El a povestit pentru Realitatea TV cum medicul Lucan ar fi direcţionat preferențial rinichii.



"Ușa cea largă însemna statul pe lista de așteptare până la moarte sau cea îngustă putea să fie 10.000 de euro. Lucan nu reprezintă un om, el reprezintă o lume, reprezintă un sistem a unor dumnezei medicali care au decis în mod discreționar ani de zile cine trăiește și cine moare", spune Nicolescu.



Potrivit acestuia, în 2013, actorul Alexandru Arșinel, care avea 70 de ani atunci, a primit rinichiul unui donator de 23 de ani, în condițiile în care înaintea lui pe lista de așteptare erau 1.700 de persoane. Al doilea caz controversat este al cântărețului Victor Socaciu, deputat PSD în legislatura 2008-2012. În 2009, el a primit rinichii unui donator de 10 ani, în condițiile în care la Spitalul de Pediatrie din Cluj erau copii pe lista de așteptare, iar ei aveau prioritate în mod legal.



"Avea acest stil de a exagera anumite diagnostice sau de a le inventa, doar pentru a găsi un motiv să țină captivă o anumită relație pe care s-o folosească ca formă de protecție la momentul potrivit", mai spune deputatul USR.



Până la ora difuzării acestei știri, nu am putut lua legătura cu avocatul medicului Lucan din Cluj pentru un punct de vedere.