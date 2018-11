Mărturia cutremurătoare a unei mămici care a născut la Maternitatea Giuleşti

Adevărul din spatele uşilor închise ale Maternităţii Giuleşti este unul dureros şi extrem de crunt.

Pe adresa martorocular@realitatea.net, o mămică a scris experienţa înfiorătoare pe care a trăit-o în Maternitatea Giuleşti, instituţie medicală unde în anul 2010 au murit arşi de vii 6 bebeluşi. În 2018, nu focul ci neglijenţa cadrelor medicale ucide!

"Am născut pe 8 Octombrie - luni, la maternitatea Giulești. Marti seara a făcut febra. Au spus ca nu a mâncat suficient, deshidratare. Miercuri mi-au făcut externarea, copilul clinic sănătos. Ne-am îmbrăcat, eram la garderoba, când au sunat să ne întoarcem că are febra din nou. Am rămas în spital să așteptăm rezultatele analizelor care au spus ei că durează 72 de ore, că prindem week-end. În timpul asta au băgat-o pe antibiotic, deși ei nu știau ce e!? Sau așa spuneau. Am aflat într-un târziu că a luat infecție din spital - KLEBSIELA - , cum luaseră şi alți 7 bebeluși născuți în aceeași zi. Nu mi-au spus absolut nimic până aproape de externare, eu nu am știut de ce are tratament cu antibiotic. Sunt niște mincinoși care ascund infecțiile. Au fost și alți părinți în perioada aceea, care pot confirma infecția. La a doua ‘deja’ externare nu mi-au dat foile de externare cele în care se menționează infecția și tratamentul. Cu câteva zile în urmă i-am spus neonatologului să-mi dea toate foile cu tratament. A spus ca da. În ziua externării nu mi le-a dat. A ascuns totul, nu mi-a spus ce are, nu știam nimic. Spitalul e groaznic. Plângeau mămicile că au luat copiii lor infecție klebsiela și nimeni nu le zice nimic", ne-a scris o mămică pe martorocular@realitatea.net.