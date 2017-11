Mare atenție! Mâncarea fierbinte favorizează apariția cancerului. Ce susțin medicii

Prof. Dr. Silviu Constantinoiu, presedintele Societatii Romane de Chirurgie, coordonatorul unui recent Tratat de Patologie si chirurgie esofagiana, seful Clinicii chirurgicale de la Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti, a fost invitatul DC News in cadrul emisiunii "Academia de Sanatate" realizata de catre prof. dr. Irinel Popescu, presedinte al Academiei de stiinte Medicale. Printre multe subiecte interesante, medicul a vorbit despre legatura dintre cancerul scuamos si alimentele fierbinti.

"Vorbim despre cancerul de jonctiune si cancerul scuamos. in tarile vestice, cu un nivel de viata ridicat, exista o crestere alarmanta, din cauza bolii de reflux gastroesofagian, care este cea mai frecventa afectiune, a adenocarcinomului de jonctiune. in alte tari, ale Orientului, cancerul scuamos este in plina crestere; de exemplu, in Iran sau anumite zone din China, Japonia, Africa de Sud si America de Sud. Mai intevine si un obicei alimentar.

In anumite populatii musulmane, barbatul mananca primul. Mancarea este adusa fierbinte. In tot acest timp, sotiile si copiii stau si asteapta pana cand barbatul mananca primul, vorbim de mancaruri foarte fierbinti. Femeile si copiii mananca alimentele la o temperatura mult mai acceptabila. Acest traumatism termic, repetat luni si ani intregi, face ca incidenta cancerului scuamos, la barbati, sa fie mult mai mare decat la femei", a zis Prof. Dr. Silviu Constantinoiu.

