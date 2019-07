Mama Luizei: ”Nu vreau să cred că fiica mea nu mai trăiește. Refuz să cred”

Mama Luizei, fata dispărută în urmă cu patru luni la Caracal, refuză să creadă că fiica sa nu mai trăiește

Mama Luizei a explicat în direct la un post de televiziune toate demersurile pe care le-a făcut pentru a afla ce s-a întâmplat cu fata ei și cum decurge ancheta în acest caz în opinia sa.

Neavând niciun indiciu că fiica ei nu mai este în viață, femeia continuă să creadă că Luiza trăiește.

”Nu ne-a arătat nimeni nimic. Eu am fost la DIICOT Craiova. Noi am anunțat dispariția ei în două ore. După ce DIICOT a preluat dosarul, ne-au dus la detectorul de minciuni, ne-au urmărit telefonul. Eu m-am autoinvitat la DIICOT. În primele două săptămâni ne-a chemat de două ori pe săptămână, în a treia s-a supărat pe noi, pentru că tatăl meu a picat testul. Domnul procuror s-a supărat pe tatăl meu și a spus că este un mare mincinos, a vorbit foarte urât despre tatăl meu, l-a umilit. Ne-au spus că nu au nicio pistă. Ne-au arătat un filmuleț, dar pe jumătate. În care e mașina criminalului și se vede fiica mea, pe la un magazin de anvelope. Nu mi-a arătat că este în mașină. El a zis că au trecut 5 mașini. Fiica mea era cu o geantă pe umăr, când vorbește la telefon, în fața unui magazin din Caracal. Acolo era să ia ocazie. Fiica mea trece pe lângă doamna aceea și filmulețul se taie.

Procurorul Vasilescu mi-a spus că în timpul cât a stat fiica mea la ocazie au trecut 5 mașini. Una gri, una roșie, una negră. Nu se vedeau numerele la mașini. El a zis că va colabora cu FBI sau să încerce cu cineva de la București ca să vadă numerele de la mașini. Ne-a spus acum 3 săptămâni.

Ne-a umilit procurorul, au vrut să îl aresteze că e un mincinos. Nu pot să vă spun ce a zis domnul Vasilescu despre tatăl meu. Ne-am rugat să ne arate mașina, să ne arate filmulețul. Eu m-am dus zi de zi la Poliția Coșoveni. Ne-au spus că știți că se fac crime, ne-au zis că sunt două variante, viață și moarte. Unul dintre agenți ne-a zis că poate îmi găsesc copilul, o mână într-o parte, un picior în altă parte.

Ne-a spus că telefonul fiicei mele se află pe raza Craiova - Caracal, a fost prins de un releu de la Dioști. Ne-au dat coordonatele, undeva pe la Dunăre. A mers procurorul cu un echipaj de vreo 40 de jandarmi, dar nu au găsit nimic. Nu au găsit nimic.

Nu vreau să cred că fiica mea nu mai trăiește. Refuz să cred”, a spus mama Luizei.

”Am sunat la 112, la ora 14:30. Ne-au trimis două echipaje de poliție, la ora 17:00, ne-au luat declarații. Au mai venit superficial o dată, de două ori, în rest, ne-am dus noi, că era interesul și durerea noastră și a început calvarul: nu ne-au mai băgat în seamă, nu ne-au mai oferit nicio informație. Prima oară am mers la IPJ Craiova. La DIICOT am plecat după două luni și jumătate, lucrurile nu s-au schimbat în bine absolut deloc. La DIICOT, din reclamanți am devenit bănuiți. Ne-au dus la detectorul de minciuni, ne-au luat telefonul, ne-au înjosit, și-au bătut joc de noi. Dacă spuneți că mașina a fost în dosar și nu ne-a spus nimic, să-i fie rușine procurorului de caz. Eu simt că este în viață.”, a spus bunicul Luizei”.