Mai multe zile libere pentru români. Când se votează decizia

Românii ar putea avea câteva zile libere în plus în acest an.

Sunt șanse mari să avem o minivacanță de 5 zile între Crăciun și Revelion.

România are, în fiecare an, un număr fix de zile libere legale, însă numărul aceastora putând crește în funcție de ziua în care pică într-un anumit an. Dacă o zi liberă pică într-o zi de joi sau de marți, aproape de fiecare dată, se optează pentru transfomarea într-o zi liberă și a zilei de vineri sau luni. În acest fel, majoritatea românilor ajung să se bucure de 4-5 minivacanțe pe an.

După minivacanța de 30 noiembrie, cu ocazia Sfântului Andrei, zilele de 24 și 31 decembrie au mari șanse să fie declarate zile libere.

Hotărârea pe marginea acestui subiect urmează să fie discutată în Guvern pe parcursul acestei săptămâni.