"Mai am câteva zile de trăit" - Mesajul curajos al unei prezentatoare care suferă de cancer

Prezantatoarea BBC Rachael Bland, în vârstă de 40 de ani, a făcut un anunţ trist pe o reţea de socializare. Ea şi-a anunţat fanii că mai are câteva zile de trăit. A fost diagnosticată cu cancer la sân în 2016.

După ce s-a luptat timp de doi ani cu cancerul, prezentatoarea BBC Rachel Bland a primit o veste extrem de trisă de la medici: mai are câteva zile de trăit.

"Mă tem că a sosit timpul. Mi s-a spus că mai am câteva zile de trăit. Pare ireal. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul acordat, La revedere, prieteni!", a scris Rachel pe o reţea de socializare, potrivit dailymail.co.uk.

De-a lungul celor doi ani, ea a documentat lupta cu necurţătoarea boală pe blogul "Big C Little Me".