Crin Antonescu, primele declaraţii după ce a confirmat că va candida la europarlamentare

Crin Antonescu a vorbit, în exclusivitate la Realitatea Tv, despre decizia sa de a candida la alegerile parlamentare. Fostul preşedinte PNL a spus că a luat decizia "în vremea din urmă", şi a menţionat că a ţinut cont şi de repetatele apeluri ale coligilr din PNL, pentru a candida.

Întrebat când a luat decizia de a candida, Crin Antonescu a spus: "Înainte de a acţiona, în vremea din urma, în faţa repetatelor declaratii si unor apeluri private ale unor colegi. Eu vreau să vă spun foarte clar cand eu am depus această documentaţie, am facut asta pe circuitul normal, dar eu nu am depus asta cu conditia de a deschide lista. Din punctul meu de vedere, nu este nicio pretenţie, nicio condiţionare".

Totodată, Antonescu a mai declarat că toate motivele care l-au făcut să se îndepărteze de conducerea partidului rămân în picioare şi a dat de înţeles că nu îşi doreşte o carieră politică în Bucureşti:

"Nu, multumesc. Pe de o parte, am toate motivele. Toate motivele pentru care m-am despărţit de conducerea unui partid, de tot ce e agitatie, toate motivele acelea stau in picioare. În esenţă, în raport cu combustia mea interna lucrurile s-au mai diminuat".

Liberalul a mai punctat că îl interesează de ceva vreme temele din PE:

"Limbajul, temele de acolo sunt ceva nou, ma interesează de ceva vreme, iata diferenta. Nu, în Camera Deputaţilor şi în Senat, vocea mea nu se va mai auzi", a mai spus Crin Antnescu la Realitatea Tv.

Acesta a mai spus, în încheiere, că nu a discutat cu Klaus Iohannis, dar îi stă la dispoziţie cu mare plăcere.