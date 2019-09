Ludovic Orban confirmă spusele lui Dăncilă: "Guvernul nu o susține pe Kovesi"

Liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, declarase că are informații conform cărora Guvernul ar oferi sprijin pentru Kovesi, în schimbul susținerii candidaturii Rovanei Plumb. Ludovic Orban confirmă declarația lui Dăncilă și spune că Cioloș a lansat în public "o minciună gogonată".

Ludovic Orban a reacționat miercuri seară, pe Facebook, după ce a apărut informația că Guvernul României ar susține-o joi pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european.

Liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, declarase pentru G4Media.ro că din informațiile pe care le deține ”de la nivel înalt din Guvern”, ar exista o susținere la această oră pentru fosta șefă a DNA din partea Executivului de la București: ”După umilele mele informații, reprezintă o minciună gogonată”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

”Sunt socat de declaratiile unui parlamentar european roman ( „nu spui cine” ), erijat in purtator de cuvant sui- generis al guvernului, care incearca sa o scoata basma curata pe Dancila, dupa ce aceasta a condus luni de zile o campanie mizerabila contra lui Kovesi, sustinand, nici mai mult nici mai putin, ca, de fapt, guvernul Dancila sprijina candidatul roman ( ceea ce, dupa umilele mele informatii, reprezinta o minciuna gogonata ). Necunoscute sunt cararile…”, a transmis președintele PNL.

Ludovic Orban a mai spus că o eventuală nominalizare a Laurei Codruța Kovesi ar fi rezultatul eforturilor diplomatice ale președintelui Iohannis și PNL:

”Sunt convins ca eforturile diplomatice ale presedintelui Klaus Iohannis si ale Partidului National Liberal vor da roade si ca un roman va conduce aceasta importanta institutie europeana. In ciuda campaniei agresive dusa de PSD si de guvernul Dancila impotriva unui roman aflat in competitie cu candidati ai unor tari puternice, noi am reusit sa obtinem sustinerea Parlamentului European pentru candidatul roman ( dupa ce Consiliul votase pentru candidatul francez ), sa mentinem aceasta sustinere si dupa alegerile europene, sa acceleram formarea comisiei de negociere si sa convingem mai multi parteneri din PPE ( si nu numai ) sa isi modifice pozitia si sa sustina candidatura doamnei Kovesi. Un succes al candidatului roman este un succes al Romaniei”, a mai scris Orban