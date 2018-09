Ludovic Orban, audiat la DNA după o sesizare a lui Viorel Cataramă

Ludovic Orban

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost audiat joi la sediul DNA, în calitate de martor, după sesizarea făcută de Viorel Cataramă, care a contestat decizia de excludere a sa din partid şi a sesizat mai multe nereguli.

"Am fost chemat în calitate de martor, privitor la o plângere depusă de Viorel Cataramă. Dacă domnul Cataramă crede că îşi poate rezolva situaţia în partid apelând la DNA e problema lui. Constestă decizia de excludere", a declarat Ludovic Orban, citat de Mediafax.

Întrebat de ce a luat decizie de excludere a lui Cataramă, liderul PNL a răspuns: "Aşa pentru că vreo patru luni de zile a atacat sistematic partidul, pe mine, deciziile partidului. Excluderea s-a făcut prin vot secret, conform statutului. Cu siguranţă că se referă şi la mine (plângerea- n.r.) Mi se pare curios să fiu chemat la DNA ca urmare a sesizărilor făcute de un om care zice că e membru al PNL. Când am făcut sesizări la Parchet am făcut împotriva PSD, preşedinţilor PSD. De altfel, unul dintre atacturile ale lui Viorel Cataramă e că am depus plângere împotriva lui Dragnea şi Dăncilă. Acesta a fost temeiul. Nu văd absolut niciun motiv pentru depunerea unei sesizări. Nu pot să vă spun elemente din dosar, dar nu am niciun fel de motiv de îngrijorare".

Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, a fost audiat, luni, la DNA după plângerea pe care a depus-o împotriva lui Ludovic Orban şi a 15 liberali, pe motiv că au încercat excluderea sa din partid şi au falsificat rezultatul votului privind nominalizarea viitorului premier propus de PNL.

Comisia de arbitraj PNL Bucureşti a stabilit că decizia de excludere a lui Viorel Cataramă din PNL este nulă, având în vedere că mai multe puncte din statutul partidului nu au fost respectate, inclusiv articolul ce prevede anunţarea din timp a persoanelor vizate de excludere şi dreptul la apărare.