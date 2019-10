Lovitură de teatru. Gabriela Firea, propusă pentru postul de comisar european

Gabriela Firea a dezvăluit ultima mutare a premierului demis Viorica Dăncilă. Primarul general al Capitalei a declarat că a fost sunată în cursul zilei de marți și i s-a propus să fie comisar european. Ea a fost prima alegere a premierului demis înaintea lui Victor Negrescu. Firea a mărturisit că a refuzat pentru că s-a gândit la bucureșteni, pentru care vrea să-și ducă mandatul la bun sfârșit.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marți seara, la un post TV, că premierul interimar Viorica Dăncilă a sunat-o marți și i-a propus să fie comisarul european din partea României în executivul european condus de Ursula von der Leyen.

Gabriela Firea a precizat că ea a fost prima alegere a Vioricăi Dăncilă, înaintea lui Victor Negrescu. Firea a refuzat însă propunerea, pentru că vrea să-și ducă mandatul la capăt, după cum a mărturisit.

„Vreau public să-i mulțumesc doamnei premier Viorica Dăncilă, pentru că astăzi, în jurul orei 1, la prânz, m-a sunat și mi-a spus că ar dori să aibă acceptul meu pentur a fi propunerea Guvernului României , să am această calitate de candidat la poziția de comisar european. I-am mulțumit foarte mult. (...) Mi-a zis ca as fi persoana cea mai potrivita, că am cel mai mare număr de voturi exprimate direct din partea populației după președintele României. (...) I-am multumit pentru apreciere, dar i am spus ca și eu, ca domnia sa, vreau să-mi duc mandatul la bun sfârșit. (,,,) Nu pot părăsi Primăria Capitalei, oricât de nedrepte sunt atacurile (...) I-am multumit, dar am declinat această propunere. Vreau sa muncesc aici pana in ultima clipa”, a declarat Firea, marți seară, într-o emisiune televizată.