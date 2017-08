LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Rezultate, duminică 6 august

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Loteria română a organizat azi, duminică 6 august, o nouă extragere LOTO. Reportul este unul foarte mare, așa că stați pe site pentru afl combinația câștigătoare.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Numerele extrase duminică, 6 august 2017:

Loto 6 din 49: 25, 7, 9, 37, 43, 29

Joker (9): 21, 32, 4, 40, 23

Noroc Plus: 004645

Joker 5 din 45, extragere suplimentară (13): 38, 42, 43, 8, 19

Loto 5 din 40: 8, 38, 1, 25, 33, 20

Super Noroc: 870072

Noroc: 7848554

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49 Report de peste 2 milioane de euro la Loto 6/49 si de peste 1,74 milioane de euro la Joker

Duminica, 6 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 3 august, Loteria Romana a acordat 12.847 de castiguri in valoare totala de 582.222,25 lei.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49 Sanse duble de castig la Joker

Pentru tragerea suplimentara Joker fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu suma de 50.000 de lei

Pentru jocul Joker se organizeaza doua trageri: o tragerea principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu suma de 50.000 de lei.

In urma tragerii de joi, 3 august, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,12 milioane de lei (peste 2 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei (apoximativ 570.000 de euro).

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 8 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 123.000 de lei (peste 27.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 234.000 lei (peste 51.000 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 216.000 de lei (peste 47.000 de euro). La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 38.000 de lei (peste 8.000 de euro).