Liviu Dragnea, după CEx-ul PSD: "Susţin amnistia prin lege în Parlament". De ce i s-a cerut demisia

Liviu Dragnea şi-a păstrat postul de preşedinte al PSD, în urma CEx-ului de vineri.

Liderul social-democraţilor a expus motivele pentru care unii colegi i-au cerut demisia.

"Au vorbit mulţi colegi despre celebra scrisoare. S-au spus păreri, puncte de vedere, controverse, unii colegi s-au completat. Am urmărit din declaraţiile unor colegi. Nu sunt de acord cu ideea că e prima şedinţă în care se discută serios. Mi-aş dori să nu mai avem astfel de şedinţe, în care vorbim despre lucruri care ar trebui să se întâmple. Avem un mandat destul de serios dat în 2016, atât pentrru o viaţă mai bună pentru români, dar să şi ducem la capăt nişte angajamente pe care le-am luat cu toţii pentru un stat de drept.

A fost un vot, unii colegi au spus să nu facem vot, eu n-am fost de acord. Am supus la vot o cerere foarte importantă. Esenţa scrisorii, aia era miza. Majoritatea colegilor au avut şedinţe cu organizaţiile, în această săptămână. M-au pus pe speaker ca să vorbesc cu colegii din judeţe. Toţi colegii din judeţe mi-au cerut ca nu care cumva să renunţ la funcţia de preşedinte PSD. Un motiv al demisiei era că am deschis prea multe fronturi. Cu Iohannis, cu SRI, cu SPP-ul şi cu #Rezist. Le-am spus că nu accept ca PSD să redevină o unealtă a unui sistem odios. A doua zi după condamnare am spus că atât cât voi mai fi în funcţia am să fac totul pentru a destructura acest sistem odios. Am citit Arta războiului.

Al 2-lea motiv: faptul că eu sunt vulnerabil. I-am întrebat să-mi răspundă. Dacă de mâine nu mai exist, de a doua zi acest sistem, aceste insituţii o să ia în banii PSD-ul, o să sprijine noile Legi ale justiţiei? Legile, odată adoptate, îi fac pe toţi să plătească. Ei mi-au răspuns că dosarele mele sunt pur politice.

Am mai văzut propuneri privind legea off-shore, legea lobby-ului. Este luată după legea din Austria. A fost adoptată în comisie la Senat, luni intră în plen, ajunge la Camera Deputaţilor, miercuri intrăm cu ea la votul final. N-am cedat.

M-am întrebat de ce colegii au insistat să continui. Că poate nimeni n-are inconştienţa mea să se lase ciuruit în lupta mea.

Despre amnistie şi graţiere. Le-am spus că pe mine nu mă mai interesează Ordonanţa cu amnistia. Unii colegi din cei care mă criticau au ţinut presiune cu această Ordonanţă. Nimeni n-a reuşit să răspundă la o întrebare esenţială. Care este rezolvarea nenorocirilor date de protocoale? Foarte mulţi români, condamnaţi nelegal. Cum putem ridica presiunea de pe judecătorii care au dosare in-rem? Dacă răspunsul este amnistie, s-o dea. Groaza pentru a fi adoptate Legile justitţiei este dată şi de faptul că cei care au făcut rău vor plăti.

Să suspendăm alegerile din PSD pentru data de după 7 octombrie, după referendum. 55 colegi au votat pentru susţinerea mea, 8 voturi împotrivă şi o abţinere a domnului Gabriel Petre. Domnul Daniel Florea a propus votul pentru demiterea din PSD a doamnei Firea. M-am împotrivit, cu speranţa că după această întâlnire toată lumea va înţelege că facem ce am promis", a spus Liviu Dragnea.