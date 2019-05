Liviu Dragnea lansează o acuzație șocantă către Klaus Iohannis

Liviu Dragnea l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că a profitat de summitul de la Sibiu și că le-a cerut oficialilor europeni să critice și să sancționeze România.

Președintele PSD Liviu Dragnea susține că președintele României le-a cerut liderilor europeni sa transmita sancțiuni sau avertismente pentru România.

"Eu imi doresc sa nu mai fie Iohannis, că a adus foarte mult rău țării. Și la summit a văzut toata lumea. A fost un eveniment din bani publici pentru campania lui și a PNL. Am informații că a insistat foarte mult la liderii europeni să mai transmită o sancțiune către România sau măcar o amenințare. Nu îl interesează că aduce deservicii României", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.

Șeful PSD l-a atacat și sâmbătă pe IOhannis pe tema summitului de la Sibiu. ”Iohannis a folosit acest summit, făcut cu bani mulți, pentru campania lui electorală, pentru interesele lui politice, și-a chemat stăpânii. Am văzut cu toții la televizor cum se plimba singur și nu îl băga în seamă. Sunt sigur că Iohannis a mai cerșit încă o sancțiune pentru România. A profitat de faptul că a fost singur și a lucrat împotriva României, a atacat Guvernul, justiția, tot ce e mai bun în această țară. Premierul Olandei ne-a jignit. Sunt supărați pentru că nu am vrut să le vindem Portul Constanța. Președintele Franței spunea că e îngrijorat de ce se întâmplă în România, și noi avem îngrijorările noastre, și noi suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Franța, unde oamenii care protestează sunt bătuți pe stradă. Ne mint că avem probleme cu statul de drept. Nicio legătură nu are intrarea noastră în Schengen cu statul de drept”, a declarat Dragnea.

Președintele Klaus Iohannis nu a așteptat prea mult pentru a-i răspunde lui Liviu Dragnea, după atacurile în serie ale acestuia.

”Nu-i niciun secret că peste câteva zile avem alegeri și sper că pentru nimeni din această sală nu o noutate dacă vă spun că avem și un referendum pe care l-am convocat eu, pentru că așa trebuie! După 2 ani și jumătate de rateuri și guvernare eșuată PSD-iștii trebuie să primească un răspuns și acum îl vor primi.

Aud că pesediștii vorbesc prostii despre summit-ul de la Sibiu. N-au înțeles nimic și nu i-a invitat nimeni, pe bună dreptate. Actuala guvernare are cu totul alte priorități, alte interese decât românii. România se confruntă, ca urmare a acestei dezastruoase guvernări cu mari probleme.

Apropo de interese...un infractor șef sau șeful infractorilor, nu știu cum să spun mai bine. Zice acolo el că Iohannis reprezintă interese străine. Nasol! Hai să vedem cum e cu interesul ăsta. Se aude că sunt români care vor autostrăzi, și eu îmi doresc. Aud tot așa că sunt români care vor spitale. Și eu îmi doresc spitale noi pentru români. Pe pesediști, educația nu-i interesează, despre autostrăzi nu mai vorbesc, spitalele regionale au fost bune doar cât a fost campania electorală. Eu zic că formularea corectă era așa: Iohannis reprezintă interese străine PSD, dar reprezintă interesele românilor”, a spus Klaus Iohannis.