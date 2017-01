Liviu Dragnea, despre plecarea în SUA: Mâine plec, nu înţeleg de ce a generat atâta supărare

Liviu Dragnea la Realitatea TV

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu înţelege de ce invitaţia sa de a merge în SUA, la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump a generat atât de multă supărare, spunând că va pleca marţi spre SUA.

"Nu inteleg de ce atata suparare pe marginea acestei invitatii, este un eveniment important si am decis sa il onorez si eu si domnul premier, maine plec, miercuri domnul premier. Am primit invitatia de la comitetul de organizare a evenimentului pentru că neexistand o administraţie in funcţiune, singura structură care face invitatii este acest comitet. Nu înteleg de ce e atata suparare", a spus Dragnea.