Lista incendiară prezentată de un fost judecător. Cine urma să fie condamnat

Fostul judecător Ovidiu Puţura, în prezent în detenţie, a spus că erau liste întocmite de SRI cu pedepsele care trebuiau dispuse, o listă intrând şi în posesia sa, pe care a văzut nume precum Puiu Popoviciu, Alina Bica, Rudel Obreja sau Elena Udrea. Puţura a spus că era şi Victor Ponta, cu achitare, transmite Mediafax.

Ovidiu Puţura, fost judecător şi fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a fost condamnat în 2017 de instanţa supremă la 5 ani de închisoare cu executare, pentru dare de mită.

Mărturiile lui din spatele gratiilor susțin acuzațiile la adresa "statului paralel" din epoca Băsescu, conform cărora șefii SRI, în special Florian Coldea, ar fi influențat acțiunile DNA și deciziile din justiție.

„În 2016 aveam o listă obţinută din surse cu persoanele care vor fi condamnate şi ce pedepse vor primi. Erau persoane la care s-a confirmat acest lucru. Pe lista respectivă era Puiu Popoviciu, de exemplu, am văzut şi pedeapsa, era 7 ani. (...) A fost Alina Bica cu condamnarea de 5 sau 6 ani, (...) a fost Rudel Obreja, care nu era o persoană legată de politic, dar care era într-un dosar politic. (...) Avem 9 sau 10 persoane pe care le ştiam din spaţiul public şi s-a confirmat. Era o listă, am făcut rost din mediul din mediul juridic, dar am înţeles că a fost iniţiată de SRI. Gurile rele spun că cel care ar fi întocmit-o ar fi generalul Dumbravă, dar e o chestiune neverificată. Erau politicieni, unul chiar l-am văzut la închisoare, e vorba de fostul ministru (Dan, n.r.) Şova. Era Ponta cu achitare", a declarat fostul magistrat şi fostul secretar de stat Ovidiu Puţura, la Antena3.

Pe acea listă, a spus Puţura, că era şi Elena Udrea. Fostul judecător a mai spus că toţi membrii Guvernului erau ascultaţi pe mandate de siguranţă naţională.

"Toţi din Guvern erau ascultaţi pe mandate de siguranţă naţională sau pe un dosar creat în acest scop. Foarte mulţi parlamentari erau în situaţia asta, în perioada 2012 - 2014", a mai spus Puţura.