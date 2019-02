Lisa Sheridan, din serialul CSI, a murit

Lisa Sheridan, cunoscută pentru aparițiile ei din serialele CSI, a fost găsită moartă în casă, scrie mirror.co.uk.

Lisa Sheridan, 44 de ani, a murit, luni, însă managerul ei Mitch Clemm, dar și familia neagă vreo tentativă de suicid.

"Am iubit-o mult pe Lisa și suntem devastați de pierderea ei. A fost găsită moartă, luni dimineață, în apartamentul ei din New Orleans și asteptăm rezultatele cauzei morții sale.", a spus Clemm.

Actrița Donna D'Errico a scris pe Facebook că: "Tocmai am primit vestea că prietena mea dragă, actrița Lisa Sheridan, a murit. Lisa și cu mine am filmat un film împreună în urmă cu 5 ani și am rămas prietene apropiate".

Lisa Sheridan a avut roluri în seriale ca: 4400, CSI - Crime si Investigatii, CSI: Miami, CSI: New York - Criminalistii, În mintea criminalului.