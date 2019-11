Lider PSD: "Oprișan a insistat pentru excluderea lui Gușă. Nu știu dacă Statutul permite asta"

Seful PSD Sector 1, primarul Dan Tudorache, a relatat marți seara cum a fost exclus din partid Cozmin Gușă, după ce în urmă cu câteva săptămâni se înscrisese în organizația sa. T

Dan Tudorache a spus că o să verifice dacă e statutară decizia CEX și că oricum Cozmin Gusa o să rămână în echipa sa.

„Cătălin Rădulescu a propus în CEX excluderea d-lui Gușa. Așa a considerat dânsul că e bine pentru partid. Inițial dna Dăncilă a zis că nu vrea să supună la vot. În partea a doua au sărit mai mulți din spate să fie vot, printre care Oprișan, și au supus la vot, probabil au fost vorbiți. De obicei lumea se uită la bombeul de la pantofi la chestiuni de genul asta. Au fost mai multe voturi contra, și eu am fost împotrivă excluderii. O să mă uit în Statut să văd dacă permite excluderea, că cel vechi nu permitea, doar organizația locală putea, sau dacă avea o funcție de conducere putea fi exclus de CEX, or Gușa nu are o funcție de conducere. Asta am și spus în ședința, că nu e treabă CEX-ului să propună așa ceva. Mă uit în Statut. Rămâne în continuare dl Gușa în echipă mea, în echipă de campanie de la locale și vom vedea ce se mai întâmplă de aici incolo", a spus liderul PSD Sector 1.