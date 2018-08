Lider PSD, "afumat" la TV. A fost scos din LIVE pentru că i se împleticea limba

Dumitru Buzatu

Opinii împleticite despre protestul Diasporei. Sunat ieri de o televiziune, șeful PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, și-a dat cu părerea despre intervenția în forță a jandarmilor. Ce a ieșit, vedeți în imaginile următoare.

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost invitat aseară de o televiziune să-și spună punctul de vedere – telefonic, despre protestele din Piața Victoriei de vineri și sâmbătă. Discursul său a dat de înțeles că fost „deranjat" într-un moment nepotrivit.

Antena3 l-a contactat sâmbătă seară pe șeful PSD al filialei Vaslui pentru un punct de vedere referitor la protestele din Piața Victoriei, unde mii de oameni protestează începând de vineri, 10 iunie.

„Eu..., mă scuzați!... M-auziți!?"

Dumitru Buzatu nu a reușit să fie coerent în discursul său, făcând eforturi mari pentru a articula cuvintele. Moderatoarea emisiunii l-a întrerupt în cele din urmă și i-a mulțumit pentru participare, scrie Realitatea de Vaslui.

„Eu..., mă scuzați! M-auziți!?... Eu nu vreau să explic ce s-a întâmplat aseară... (n.r. 10 iunie a.c.). Dar vreau să explic ce se poate întâmpla legal... Într-o țară..., într-un context..., toți cei care vor să se expună au dreptul consacrat legal să facă treaba aceasta. Dacă dintre aceia..., unii înțeleg că trebuie să exceadă treburile astea..., să facă alte treburi..., atunci eu nu prea am ce să spun din locația în care mă aflu și să le dau sfaturi...", a rostit cu mare dificultate Dumitru Buzatu, șeful filialei PSD Vaslui.

Relatarea unui telespectator, primită pe adresa "Martor Ocular":

"Va sugerez sa vizionati talkshowul din aceasta seara de pe Antena 3. Ma uitam si radeam cu lacrimi, nu imi venea sa cred ce vad. Invitati - avocata lui cioaca si inca un domn, foarte onorabili ambii pt ca spuneau purul adevar : jandarmeria a facut abuz, superviolenti, au primit ordine de la partid, iar derbedeii aceia au fost infiltrati cu intentie. Faptul ca auzeam ceva adevarat pe antena 3 era deja un soc pentru mine. Dar lucrurile continua. Moderatoarea intra in fibrilatii , ii tot intrerupe pe invitati , ridica vocea , nu intelege ce se intampla cu emisia ei. Primeste tot felul de mesaje pe telefonul ei, nu stie ce sa mai faca , emisiunea nu decurge conform planului. Invitatii isi mentin parerile pana la sfarsitul emisiunii - incredibil la a3. Si bomboana de pe coliva PSD - in direct intra prin telefon (ma gandeam chipurile sa salveze cineva pielea psd in aceasta seara la a3) Buzatu de la psd vaslui: incredibil omul era efectiv beat , mort de beat nu putea lega 3 cuvinte coerente, manca litere.. un deliciu ce sa mai. Dupa vreun 1 min in care nimeni nu intelege ce spune marele politician beat , moderatoarea simte penibilul situatiei si opreste brusc convorbirea - il intrerupe si zice Multumesc dl. Buzatu... E incredibila aceasta emisiune din seara asta. Va rog preluati aceste imagini cu buzatu".