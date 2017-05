Liberalul care a agresat o femeie pe stradă, promovat în conducerea unei filiale judeţene

Politicianul bistrițean acuzat anul trecut că a agresat o femeie pe stradă, în urma unui incident în trafic, a fost cooptat în conducerea PNL Bistrița-Năsăud, fiind ales de către Biroul Politic Județean în funcția de secretar general adjunct.

Jenor Beudean a fost prezentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, în noua sa calitate, de către liderul PNL Bistrița-Năsăud, Ioan Turc, care a obținut această funcție în urma alegerilor din data de 22 aprilie.

Turc a declarat că Beudean este un om "foarte harnic'', pe care se bazează în activitatea de secretariat. Beudean a mulțumit noii conduceri a PNL Bistrița-Năsăud "pentru încrederea acordată" și a spus că "a trecut cu bine" peste incidentul "neplăcut" din vara anului trecut, când a fost fotografiat trăgând de hainele unei femei cu care avusese un incident în trafic.

El a adăugat că, deși în urma incidentului și-a dat demisia din PNL, în condițiile în care liderul de atunci al partidului, Alina Gorghiu, a vorbit despre excluderea sa, în luna decembrie a decis să se reînscrie, fiind primit ca membru al organizației locale din comuna Șieu Odorhei.

Potrivit lui Beudean, plângerea depusă de către femeia implicată în incident a primit propunere de renunțare la urmărirea penală și se consideră victima unui "linșaj mediatic".

"Acolo, în zonă, a fost o cameră de la o bancă, care a filmat acel incident. Mie mi-a dat soluția de renunțare. (...) Nu aveam cu ce să ne împăcăm, eu nu eram vinovat, am știut din capul locului că sunt nevinovat. Bineînțeles că a fost un linșaj mediatic din partea doamnei. Am fost urmărit în acea zi de către un profesionist cu un aparat DSLR, poze frame to frame, circa 126 poze făcute în câteva secunde cât a durat acel incident. Ei mă urmăreau pentru altceva", a declarat Beudean în conferința de presă de vineri.