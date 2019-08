Liberalii își fac planurile pentru moțiunea de cenzură. Detalii de culise

Liberalii își fac planurile pentru moțiunea de cenzură. Sunt hotărâți să o depună când vor avea cel puțin 234 de voturi, pentru a fi siguri că pot demite Guvernul. Deocamdată fac calcule. PNL și-ar dori, totuși, și alegeri anticipate, a informat Realitatea TV.

De săptamana viitoare, liberalii vor incepe negocierile in Parlament cu grupurile parlamentare, in afara de PSD, pentru a strange semnaturile. Cele mai mari rezerve le au fata de Victor Ponta, întrucât acesta negociaza si cu PSD. In schimb, au avut loc intalniri tete a tete intre Victor Ponta si lideri din PNL, in ziua sesiunii extraordinare, a informat Realitatea TV.

Potrivit unor surse, liberalii nu au încredere în Victor Ponta. Unii lideri PNL sustin că nu vor fi de acord să îi cedeze lui Victor Ponta măcar un minister. Pe de altă parte, Ponta a avut niste cerinte clare pentru a sustine motiunea: PNL si USR sa vina cu un plan de guverare si cu o propunere de premier. Apoi vor vedea dacă susțin moțiunea, a mai informat Realitatea TV.

Ludovic Orban a declarat ca PNL este pregatit sa preia guvernarea, dar, in acelasi timp, a recunoscut ca este greu de construit un guvern alaturi de oameni din Pro Romania si ALDE. Prin urmare, se pare ca inclina mai mult spre ceea ce ar insemna un guvern de tranzitie, dar mai ales anticipate.