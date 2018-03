Legea anti-defăimare a lui Dragnea, atacată dur din ALDE

Europarlamentara ALDE Renate Weber critică aspru propunerea președintelui PSD Liviu Dragnea privind adoptarea unei legi care să sancționeze persoanele care își defăimează țara.

Renate Weber crede că ”minciunile si exagerarile spuse de unii si de altii la adresa Romaniei trebuie contracarate printr-o buna guvernare” și critică propunerea lui Liviu Dragnea privind introducerea unei legi împotriva celor care defăimează România.

"Defaimarea tarii si a natiunii" a fost visul de aur al mai multor guvernanti. O formula prin care s-ar fi dorit sa se puna lacat pe gura celor care criticau guvernele. La un moment dat a fost chiar o infractiune in codul penal, din fericire, dezincriminata ulterior, dar tentative de a o reintroduce au tot existat. Mai nou, presedintele PSD considera ca trebuie pedepsiti cei care “vorbesc tara de rau” in afara ei, dar cum ramane cu cei care “o vorbesc” in interior daca tot? Sunt prima care ma infurii atunci cand se minte la adresa Romaniei, batalia politica fiind justificarea pentru a face tara asta praf si pulbere, dar nu mi-ar trece niciodata prin minte sa interzic cuiva sa se exprime asa cum ii dicteaza constiinta. Dimpotriva, m-am batut si o sa ma bat in continuare cu oricine pentru a avea dreptul neingradit de a se exprima. In cazul politicienilor singura sanctiune admisibila este votul electoratului! Domnule Dragnea, minciunile si exagerarile spuse de unii si de altii la adresa Romaniei trebuie contracarate intr-un singur fel, daca e posibil: cu realitatea de acasa! Adica printr-o buna guvernare, prin masuri pentru un trai decent, prin masuri pentru respectarea drepturilor omului de catre toate autoritatile, printr-un stat de drept functional, inclusiv prin respectarea separatiei puterilor, daca toate acestea exista!”, scrie Weber pe Facebook.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, că este nevoie de o lege împotriva celor care defăimează România, "gen Monica Macovei şi alţi europarlamentari care mint despre propria ţară", astfel încât "statul român să corecteze aceste lucruri".

"Am vorbit cu mai mulţi colegi şi am convenit să lucrăm la o lege, nu ştiu dacă e nevoie de o legislaţie, la o lege care să reglementeze sau să dea posibilitatea statului român să sancţioneze aceste lucruri, pentru că aceşti oameni - gen Monica Macovei şi alţi europarlamentari care mint despre propria ţară, care defăimează propria ţară, aduc foarte multe deservicii şi noi din cauza asta pierdem suveranitate, pierdem demnitate, pierdem respect şi nu câştigăm absolut nimic", a declarat Liviu Dragnea la România TV.

El a mai spus că trebuie făcută o lege care să dea dreptul statului român "să corecteze aceste lucruri".