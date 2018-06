Kovacs, după demisia din UDMR: Sunt sigur că și alți membri ai partidului îmi împărtășesc opinia

După ce a fost membru UDMR timp de 28 de ani, Peter Eckstein Kovacs a demisionat, sâmbătă, din partid din cauza apropierii de PSD și de legile anti-Justiție. Acum, politicianul spune că ar fi și alți UDMRiști care-i împărtășesc opiniile.

”În ultimii ani n-am avut situația de a fi mai activ, dar eu zic că am făcut ceea ce am putut pentru drepturile omului în general și ale minorităților. N-am avut din ce să demisionez decât din calitatea de membru UDMR pe care am avut-o o bună bucată de vreme. În fața cârdășiei cu PSD și cu legile anti-justiție și anti-democrație nu poți închide ochii”, a declarat Peter Eckstein Kovacs, la Realitatea TV.

Politicianul s-a arătat convins că sunt și alți membri UDMR care-i împărtășesc opiniile.

”Ungurii sunt ca românii. Nu le plac hoția și hoții. Nu pot să fie de partea hoților. Asta este, cred eu, părerea generală în comunitatea maghiară. Nu sunt un om care se ascunde după degete - e bine să fii în relații bune cu Puterea, fie ea din Ungaria sau din România. Dar contează până la ce limită te duci”, a mai afirmat Kovacs.

Eckstein Kovacs, fost consilier prezidenţial şi fost parlamentar UDMR, a anunţat, sâmbătă, în timpul protestelor anti-PSD de la Cluj, că demisionează din calitatea de membru al UDMR.

"Horătârea din UDMR am luat-o pentru că nu pot să fiu de accord cu multe lucruri, dar ceea ce a umplut paharul este poziţia UDMR raportat la legile justiţiei. A trecut modificarea Codului de procedură penală cu voturile UDMR, ca să spun un singur lucru. Şi cârdăşia cu PSD iarăşi e un lucru inacceptabil pentru mine", a afirmat Eckstein Kovacs Peter, citat de agerpres.ro.