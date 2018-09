Klaus Iohannis, discurs la Adunarea Generală ONU: "Există ameninţări grave la adresa securităţii"

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut un discurs la Adunarea Generală ONU în care a precizat că există ameninţări grave la adresa securităţii şi a adăugat că liderii mondiali au datoria să explice mai bine provocările actuale la adresa păcii şi să propună soluţii clare la acestea, punctând că România acţionează în acest sens în regiunea sa.

"Avem datoria să explicăm mai bine care sunt provocările actuale la adresa păcii, echităţii şi sustenabilităţii societăţilor noastre şi să vorbim mai mult despre rolul jucat de ONU în abordarea acestora. Este necesar să explicăm că ne confruntăm cu ameninţări grave la adresa securităţii, că terorismul trebuie să primească un răspuns coordonat la nivel global, că proliferarea armelor de distrugere în masă şi mijloacele lor de livrare rămân ameninţări existenţiale pentru securitatea globală. Evidenţierea acestora este necesară, dar nu suficientă. Trebuie să le abordăm propunând soluţii clare. România acţionează în regiunea sa în acest sens. Există în continuare conflicte nerezolvate în zona extinsă a Mării Negre, care reprezintă ameninţări serioase pentru regiune şi pentru securitatea internaţională", a afirmat Iohannis în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

El a subliniat că anul 2018 este un an simbolic pentru România.

"Acum o sută de ani, românii şi-au îndeplinit marele vis, acela de a trăi împreună într-o singură ţară unită. Centenarul României Moderne Unite nu se referă doar la trecutul ţării mele, cât mai ales la viitorul ei. Este convingerea mea fermă că un viitor mai sigur şi mai prosper pentru poporul român nu poate exista decât alături de societăţi paşnice şi durabile din întreaga lume", a spus Iohannis.

Şeful statului a afirmat că şi ONU are motive să sărbătorească în contextul în care Declaraţia Universală a Drepturilor Omului împlineşte 70 de ani, la fel şi Comisia de Drept Internaţional, principalul organism al Naţiunilor Unite, al cărui rol este să contureze dreptul internaţional.

"Aceste aniversări ne reamintesc de hotărârea noastră politică de a lupta pentru drepturile şi legile noastre fundamentale, deşi drumul nu a fost nici scurt, nici uşor. Acţiunile noastre ca lideri politici sunt determinate de responsabilitatea pe care o avem faţă de cetăţenii noştri. Suntem în slujba popoarelor noastre atunci când lucrăm alături de Naţiunile Unite şi fiecare cetăţean ar trebui să vadă rezultate concrete în viaţa sa de zi cu zi şi o schimbare în bine", a arătat Iohannis.

Klaus Iohannis a declarat în discursul său că România este determinată să întărească relaţia cu ONU. Totodată, şeful statului a mai punctat că România este determinată să consolideze parteneriatul UE-ONU în timpul Preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene:

"Ca stat deţinător a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019, România este determinată să consolideze parteneriatului UE-ONU. Atunci când vorbesc despre angajament nu mă refer doar la politicieni şi diplomaţi. Trebuie să implicăm şi tinerele generaţii, reprezentanţii societăţii civile, jurnaliştii, oamenii de afaceri. Avem nevoie de toţi aceştia pentru a promova cauza multilateralismului şi a leadershipului global", a afirmat Iohannis.

El a evidenţiat şi că următoarele luni vor fi decisive pentru reforma ONU. "Implementarea cadrului instituit ca urmare a muncii neobosite a secretarului general, cu sprijinul statelor membre, va reflecta nivelul determinării politice a fiecărei ţări în parte. România va continua să sprijine acest efort", a spus Iohannis.

Şeful statului a anunţat că România va găzdui în aprilie 2019, în parteneriat cu Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa, o conferinţă regională referitoare la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

"În urmă cu trei ani am adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - o agendă universală pentru progres unică - şi am stabilit 17 obiective ambiţioase, cu un impact semnificativ asupra celor mai presante provocări legate de viaţa de zi cu zi a cetăţenilor noştri. România, asemeni multor alte ţări, se află într-un proces de învăţare, un exerciţiu foarte util fiind prezentarea Raportului Naţional Voluntar în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt, care a avut loc în luna iulie. Totodată, avem multe de împărtăşit din propria noastră experienţă. Astfel, în aprilie 2019, România va găzdui, în parteneriat cu Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa, conferinţa regională cu tema 'Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă' (2030 Agenda: Partnerships for Sustainable Development)", a arătat el.

În context, şeful statului a precizat că ţările din regiunea noastră vor avea ocazia de a face schimb de "bune practici şi de lecţii învăţate în cadrul procesului de implementare a Agendei 2030 şi în identificarea de oportunităţi strategice de abordare a factorilor-cheie de dezvoltare socială din regiunea noastră, precum şi a domeniilor de sustenabilitate şi de interes comun".

El s-a declarat mulţumit şi de efortul comun de pregătire pentru adoptarea, până la sfârşitul anului 2018, a unor cadre de cooperare internaţională foarte importante, menţionând Compactul Global privind Refugiaţii, Compactul Global pentru Migraţie Reglementată, Pactul Global pentru Mediul Înconjurător, Convenţia asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice marine a zonelor din afara jurisdicţiei Naţiunilor Unite, Strategia Globală ONU de Combatere a Terorismului şi Planul de Acţiune pentru Prevenirea Extremismului Violent.

"Lista de realizări cu impact direct asupra vieţilor noastre nu se opreşte aici, după cum nici noi nu vom înceta să lucrăm împreună în cadrul ONU şi este convingerea mea că putem face mai mult. Este necesar să continuăm să lucrăm pentru ca întregul sistem ONU, inclusiv Consiliul de Securitate, să fie într-adevăr coordonat, eficient, operativ, transparent, responsabil şi adaptat realităţilor comunităţii internaţionale în secolul XXI", a subliniat Iohannis.

Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a discutat, la New York, cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei despre organizarea la Bucureşti, în anul 2019, a celei de-a doua ediţii a Forumului Economic româno-iordanian, informează Administraţia Prezidenţială.

Întrevederea celor doi şefi de stat a avut loc în marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care se desfăşoară la New York.

"Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat rolul deosebit pe care Iordania îl are în regiune, apreciind politica externă echilibrată a Iordaniei şi eforturile acesteia de a promova stabilitatea regională într-un mediu turbulent şi complex. Preşedintele României şi Regele Iordaniei au apreciat caracterul excelent al relaţiilor bilaterale la nivel politic, întrevederea fiind un bun prilej pentru a discuta despre modalităţile concrete de aprofundare a relaţiilor bilaterale, cu accent pe dimensiunea economică, dorinţă manifestată de ambii înalţi oficiali", se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, remis marţi MEDIAFAX.

Anterior, preşedintele Klaus Iohannis a participat luni, la recepţia tradiţională oferită de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Prima Doamnă în onoarea şefilor de delegaţii, şeful statului participând la cea de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.