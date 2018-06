Kevin Spacey revine pe marile ecrane după acuzaţia de hărţuire sexuală

Kevin Spacey va reveni pe marile ecranela scurt timp după ce a fost acuzat de mai multe persoane de comportament sexual neadecvat şi va putea fi văzut în filmul "Billionaire Boys Club".

Actorul care are două premii Oscar în palmares a fost eliminat din filmul „Toţi banii din lume”, iar Netflix l-a concediat din serialul de succes „House of Cards”, în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală aduse de mai mulţi bărbaţi, scrie The Sydney Morning Herald.

Clipul de promovare pentru filmul „Billionaire Boys Club”, producţie turnată în urmă cu doi ani, care va fi lansată luna viitoare în SUA, confirmă că actorul Kevin Spacey şi-a păstrat rolul.



Acesta va juca rolul lui Ron Levin, un escroc profesionist care a orchestrat o schemă Ponzi în Los Angeles-ul anilor '80. În acest film mai joacă Ansel Elgort, Emma Roberts şi Suki Waterhouse.

Kevin Spacey a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar masculin - The Usual Suspects (1995) şi premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal masculin - American Beauty (1999). De asemenea, actorul a câştigat Globul de Aur pentru rolul său din serialul „House of Cards” (2013).

