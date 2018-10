Kelemen Hunor, o nouă lovitură grea pentru PSD

Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că parlamentarii UDMR ar fi deschiși la o discuție între toate partidele politice, pentru un acord politic pe situația din justiție. Este o nouă lovitură pentru PSD, singurul partid care s-a pronunțat împotriva unui astfel de demers.

”Pe cele trei legi ale justiției, din cele 8 puncte sesizate de Comisia de la Veneția, sigur, unele au fost rezolvate prin OUG, eu nu vreau să spun dacă au fost rezolvate bine sau nu.

Suntem deschiși la orice discuție pe aceste teme, pe legile justiției, dar trebuie văzut cum se poate face. Principiul general după care trebuie să ne ghidăm este independența justiției, de aici trebuie să plece orice discuție”, a declarat Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni.

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, după consultările de la Cotroceni, că ar fi potrivit ca raportul Comisiei de la Veneția să conțină date comparative cu alte sisteme de justiție din UE, iar dacă se apelează la aceste rapoarte, atunci să fie respectate toate.

"Să vedem ce rapoarte a dat Comisia de la Veneția în ultimii ani și să respectăm toate aceste rapoarte și sugestii, pentru că nu putem aplica dubla măsură. În 2005, despre proiectul de lege privind statutul minorităților naționale, Comisia a dat raport pozitiv și a recomandat adoptare, de atunci toată lumea tace. Să nu spună nimeni că se folosește Comisia de la Veneția când are un interes", a declarat Kelemen Hunotr, președintele UDMR.

Kelemen Hunor susține că ar fi fost potrivit ca raportul să conțină și date comparative în ceea ce privește sistemele de justiție din statele membre.

"Raportul are câteva caracteristici interesante, de data aceasta lipsește o comparație între statele membre UE cum funcționează justiția. Ar fi fost bine și o astfel de comparație, mai ales în ceea ce privește numirile magistraților, pentru că în UE nu există practică uniformă. Sunt state în care Guvernul are un rol important în numirea procurorilor șefi, în altele Parlamentul. La noi există avizul CSM, iar numirea e la președinte. Din păcate, acest lucru lipsește din raport, această analiză comparativă. Eu nu vreau să discut dacă au fost rezolvate ok sau nu, dar rămân aspecte, inclusiv pensionarea anticipată și noi am spus să păstrăm 25 de ani de vechime, nu 20 de ani și nici cumularea pensiei cu salariul nu ar trebui să se facă după vârsta de pensionare. Deci suntem deschiși la orice fel de discuție pe aceste teme, dar trebuie făcute modificări pentru a nu fi afectată independența justiției", a mai spus președintele UDMR, potrivit Mediafax.