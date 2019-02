Președintele UDMR, Kelmen Hunor, consideră că schimbările dese din justiție nu-și au rostul și că este o greşeală să schimbi regula după un an. Liderul UDMR spune că Guvernul nu a propus un lucru bun cu această ordonanţă.

„Nu despre proteste, dar am o problemă cu OUG nr. 7 şi au dreptate cei care o critică. În 2017 şi 2018, eu personal şi UDMR, am susţinut separarea carierelor procurorilor de judecători şi cred că am făcut un lucru bun, corect. Am susţinut că, în interiorul CSM, secţia de procurori să se ocupe de procurori, cea de judecători, de judecători (…). Acum să vii şi să spui că trebuie iar inversat, eu nu văd raţionamentul. Este o greşeală să schimbi regula după un an, nu cred că Guvernul a propus un lucru bun cu această ordonanţă. Îi înţeleg pe procurorii şi pe judecătorii care au ieşit azi să protesteze, pentru că nu este bine ce s-a întâmplat. Judecătorul Dana Gârbovan are perfectă dreptate când critică, sunt probleme cu OUG, categoric”, a spus Kelemen Hunor.