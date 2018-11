Jennifer Lopez, onorariu uriaş ca să cânte la inaugurarea unui mall din Qatar

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a încasat nu mai puțin de 2 milioane de dolari pentru a susține un concert care anunța deschiderea unui mall în Doha (Qatar). Evenimentul care a avut loc în 8 noiembrie a fost urmat de o gală VIP de decernare a Premiilor pentru Excelență în Retail.

Mini-concertul de 20 minute, care a inclus hituri ca Jenny from the Block, Let’s Get Loud, On the Floor și Waiting for Tonight, i-a costat pe organizatori 3 milioane de dolari.

