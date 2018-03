JEFF BEZOS, cel mai bogat om al planetei, era un simplu vânzător de cărți. Cum a reușit?

JEFF BEZOS este cel mai bogat om din lume, potrivit celui mai nou top al miliardarilor, realizat de publicaţia Forbes. Este cea mai spectaculoasă creştere într-un singur an din ultimii 30 de ani.

JEFF BEZOS, fondatorul companiei Amazon, are o avere de 112 miliarde de dolari, cu aproape 40 de miliarde mai mult decât anul trecut.

Este cea mai spectaculoasă creştere într-un singur an din 1987 încoace, de când revista Forbes a început să realizeze acest clasament. Bezos a devenit şi primul din lume care a trecut de pragul de 100 de miliarde de dolari.

JEFF BEZOS: Nascut in 1964, a devenit la 4 ani fiu adoptiv al unui emigrant cubanez, care s-a casatorit cu mama sa. Jeffrey Preston Bezos si-a petrecut mare parte din copilarie la ranch-ul din Texas al bunicului sau din partea mamei, de la care a luat pasiunea de a experimenta tot felul de mici inventii tehnice. Si-a facut studiile superioare la Princeton (electronica si computere), unde a absolvit in 1986 cu summa cum laude. In 1988 a inceput sa lucreze la Bankers Trust din New York, intai la compartimentul tehnic, pentru a ajunge in 1990 cel mai tanar vicepresedinte din companie.

De la zero la 10 miliarde

JEFF BEZOS Cartile au fost primul articol oferit la vanzare de Amazon pur si simplu pentru ca marii distribuitori de carti erau singurii care dispuneau la acea data de cataloage complete in format electronic. Prin urmare, a fost destul de simplu sa faca rost de marfa, iar dupa lansarea site-ului, in iulie 1995, comenzile au intrecut de departe asteptarile.

Jeff si colegii lui configurasera computerele astfel incat sa emita cate un bip de fiecare data cand un client formuleaza o comanda; dupa cateva zile au fost nevoiti sa dezactiveze soneria, intrucat ajunsese sa sune aproape continuu. Pe la inceputul lui septembrie, incasarile ajunsesera deja la 20.000 de dolari pe saptamana.

JEFF BEZOS a lucrat cot la cot cu angajatii sai la ambalarea pachetelor cu carti, perioada din care pastreaza amintirea unor dureri de genunchi teribile, caci pe atunci n-aveau nici macar mese pe care sa puna cartile. In mai 1996, evolutia start-up-ului Amazon atrasese deja atentia celor de la Wall Street Journal si, prin acesta, atat unei noi categorii de clienti, cat si concurentilor - marile librarii Barnes&Noble si Borders Group. Un an mai tarziu, Barnes&Noble isi deschidea propriul magazin virtual, ceea ce n-a afectat insa cu nimic vanzarile Amazon si pana la urma a fost inchis.

JEFF BEZOS A urmat diversificarea produselor (in 1998 au fost introduse inregistrari muzicale si filme) si diversificarea geografica (crearea site-urilor internationale). In fine, Amazon a facut o multime de achizitii mai mult sau mai putin profitabile (Drugstore.com, magazin de produse farmaceutice; Pets.com, de articole pentru animale; HomeGrocer.com, de produse alimentare; Gear.com, de articole sportive) si a incheiat o serie de aliante strategice (cu Toysrus.com, marele magazin de jucarii, cu fosta librarie rivala Borders.com si cu casa de licitatii Sotheby's).

In mai 1997, la prima oferta publica, pretul unei actiuni Amazon era de 18 dolari, nivel de la care a crescut spectaculos pe parcursul urmatorilor ani. Cand un analist de la Merrill Lynch a spus ca pretul actiunii ar putea ajunge la 400 de dolari, Bezos a devenit literalmente un alt Rockefeller: prin noiembrie 1999, valoarea pachetului lui de actiuni era de 10,5 miliarde de dolari. Fondatorul Amazon a figurat neintrerupt, din 1999 incoace, in topul Forbes al celor mai bogati oameni din lume.