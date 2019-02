Iubita falsului medic italian, criză de nervi! Cine este domnișoara

Ioana, iubita lui Matteo Politi, medicul fals care a operat în patru clinici private din România fără să aibă studii de medicină, a ajuns, joi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Eu nu am de făcut nicio declarație. În momentul de față suntem în procedura de semnare a contractului cu domnul avocat Ionașcu. Eu nu mai am ce să declar. Orice altă întrebare nu are logică", a spus iubita italianului.

Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din Bucureşti, deşi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de poliţiştii de frontieră de la Curtici, judeţul Arad, în timp ce încerca să fugă din ţară. Potrivit unui comunicat transmis de Poliţia de Frontieră, miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, judeţul Arad, a fost depistat un cetăţean italian căutat de autorităţile române într-un dosar de înşelăciune.

Bărbatul s-a prezentat în jurul orei 6.00 dimineaţa, la Frontierei Curtici feroviară, pentru a ieşi din România, călătorind ca pasager într-un tren Inter Regio, pe relaţia Bucureşti – Budapesta.

Este vorba de Matteo Politi, în vârstă de 38 de ani, acesta legitimându-se la frontieră cu un paşaport italian.

În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a minţit timp de mai mulţi ani că e medic şi a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.

