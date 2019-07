Islanda a pierdut primul ghețar din cauza încălzirii globale și i-a pregătit o plăcuță funerară

Ghețarul dispărut OK

Islanda trece printr-un moment sumbru: pierderea primului ghețar, iar așteptările sunt și mai negre. E posibil ca toți ceilalți ghețari ai țării nordice să fie "istorie" în următoarele două secole din cauza schimbărilor climatice.

Pe locul unde a existat pe vremuri un ghețar de aproape 10 km pătrați, va fi în curând doar o placă memorială lângă un mic "pat de zăpadă".

Ghețarul, cunoscut sub numele de Okjökull ("jökull" înseamnă ghețar în islandeză), și-a pierdut statutul de ghețar în 2014, din momentul în care dimensiunile sale au scăzut sub un kilometru pătrat și s-a subțiat la 50 de metri adâncime, potrivit The Guardian.

Temperaturile în creștere cauzate de schimbările climatice au dus încet, dar sigur la topirea ghețarului. Acum locul este cunoscută pur și simplu ca "Ok" - fără "jokull".

Geologii au numit porțiunea rămasă "gheața moartă", deoarece fluxul glaciar a încetat.

Pentru a păstra amintirea fostului ghețar, scriitorul Andri Snær Magnason și geologul Oddur Sigurðsson (care a declarat primul noul statut al lui Ok) intenționează să instaleze aici o placă memorială.

Plăcuța va fi dezvelită în 18 august și va fi primul monument din lume al unui ghețar dispărut din cauza schimbărilor climatice oriunde în lume".

Ce conține placa intitulată "O scrisoare către viitor":

"OK este primul ghețar islandez care a dispărut. Se așteaptă ca în următorii 200 de ani toți ghețarii noștri să aibă aceeași soartă. Acest monument arată că știm ce se întâmplă și ce trebuie făcut. Numai voi veți știi dacă am făcut asta".

Așa arăta pe vremuri Ghețarul OK: