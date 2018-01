Irina Begu s-a calificat în semifinale la Shenzhen. Ar putea să o întâlnească pe Simona Halep

Irina Begu, locul 43 WTA, s-a calificat joi dimineaţă în semifinalele turneului de la Shenzhen, dotat cu premii în valoare de 750.000 dolari. Românca a trecut în două seturi identice, 7-5, 7-5, împotriva jucătoarei mai slab cotate Timea Babos, locul 55 mondial.

Irina Begu a încheiat primul set cu un break şi a câştigat cu 7-5, după multe game-uri extrem de dificile. Setul al doilea a fost tras la indigo. Românca a avut un moment mai dificil, când Timea Babos a condus cu 5-4, după care Begu a revenit. Meciul s-a terminat printr-un break al româncei.

Învingătoarea se va duela în semifinale cu câştigătoarea dintre Simona Halep şi Aryna Sabalenka.

Pentru calificarea în sferturi, Simona Halep şi Irina Begu şi-au asigurat astfel câte un cec de 13.121 dolari şi 60 de puncte WTA.

În sferturi, Irina Begu s-a impus în trei seturi în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (96 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-2, la capătul unui meci care a durat două ore și șapte minute.

Românca a început slab partida, și-a pierdut serviciul în game-ul inaugural al partidei și nu a mai reușit să-și ia break-ul înapoi, Alexandrova impunându-se cu 6-4.

Irina, favorită patru la turneul din China, s-a metamorfozat superb în următoarele două seturi și nu i-a mai oferit nicio șansă rusoaicei, câștigând categoric, 6-1, 6-2 și obținând calificarea în sferturi, unde va da peste unguroaica Timea Babos (55 WTA).

.@irina_begu keeps fighting and wins the 1st set against Babos in a tiebreaker to make her set away from a possible QF match against Simona.