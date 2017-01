Iordache: Violatorii, criminalii și deținuții care au peste 60 de ani NU vor fi graţiaţi

Ministrul Justiţiei promite că nu vor fi graţiaţi deținuții mai bătrâni de 60 de ani. Florin Iordache spune însă că vor exista şi măsuri complementare, inclusiv pentru reinserţia celor care vor fi eliberaţi. Iordache a mai declarat că, anul acesta, va începe construirea a două noi penitenciare, la Caracal şi București, informează B1 TV.

”Toţi cei care au peste 60 de ani şi în niciun caz, nici violatorii, nici criminalii şi nici cei care au venit cu nişte sancţiuni grave sunt excluşi. Acea exprimare de la articolul 4 aliniatul 2 este eliminată. Şi noi, în cursul dezbaterilor, am constatat că anumite prevederi. (...) Am plecat de la un proiect care a existat în România, ultima lege a graţierii a fost dată în 2002. Nu e o soluţie minune dacă ies 3.000 din 28.000, trebuie să venim cu alte măsuri”, a declarat ministrul.



Florin Iordache a vorbit cu ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, pentru a găsi soluţii ca angajatoriii să beneficieze de anumite facilităţi dacă angajează persoane eliberate din penitenciare.



Mai mult, Iordache susține că România trebuie să vină cu un pachet de legi pentru a rezolva problema supraaglomerării din închisori şi să evite o eventuală penalizare de 80 de milioane de euro anual din partea CEDO.



Ministrul Justiţiei a adaugat că în vizitele sale prin penitenciare a văzut oameni cu feţele tumefiate de la muşcături de căpuşe şi că unii deţinuţi stau câte 20 în camere de 16 metri pătraţi.



”În momentul în care vezi oameni și gândacii trec peste ei pentru că într-o cameră de 4 pe 4 stau 20 de oameni. Oamenii ăștia stau sub un metru pentru fiecare om”, a declarat Iordache.



Ministrul Justiției a mai spus că anul acesta va începe construcţia a două penitenciare, la Caracal şi Berceni, dar finalizarea lor va dura cinci ani.