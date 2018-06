Iohannis: E important să se asigure tratament echitabil pentru românii din Regatul Unit după Brexit / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la receptia cu prilejul Zilei de nastere a Reginei Elisabeta a II-a, ca, pentru Romania, este foarte important sa se asigure un tratament echitabil pentru romanii din Regatul Unit dupa Brexit.

Seful statului si-a inceput discursul in limba engleza transmitand felicitari Majestatii sale Elisabeta a ll-a si "cele mai calde urari de fericire si prosperitate poporului britanic".



Dupa aceasta, in limba romana, Iohannis a vorbit despre legaturile dintre cele doua tari, despre activitatea Printului Charles pentru protejarea patrimoniului Romaniei, despre activitatea British Council in Romania si elogiind activitatea ambasadorului Paul Brummell, scrie ziare.com.



"Doresc, de asemenea, sa mentionez un alt atu important in relatiile noastre bilaterale: comunitatea romaneasca din Regatul Unit, care este foarte bine integrata in societate si contribuie net si valoros la economia britanica. Pentru noi, este foarte important sa se asigure un tratament echitabil si nediscriminatoriu pentru cetatenii romani din Regatul Unit in perioada de dupa Brexit - o decizie pe care o regretam, dar o respectam. Speram, totodata, sa avem un parteneriat bine calibrat si puternic in ceea ce priveste relatiile viitoare dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit, avand in vedere multiplele interese comune ale celor doua parti", a afirmat Iohannis in discurs.



"Dedicarea Majestati sale fata de poporul sau si de indatoririle sale continua sa fie exemplu si inspiratie pentru tosi liderii lumii", a declarat seful statului la inceputul discursului, exprimandu-si profunda apreciere fata de munca Printului de Wales pentru conservarea patrimoniului tarii noastre, fie el natural, cultural sau istoric.