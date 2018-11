Iohannis: O ordonanţă privind graţierea şi amnistia ar declanşa o criză politică fără precedent

Klaus Iohannis a lansat, joi, un atac fără precedent la adresa PSD. "Dacă vor trece amnistia şi graţierea, se ajunge la o criză politică fără precedent!", a spus şeful statului.

"Graţierea şi amnistia au fost deja tema unei ordonanţe de urgenţă la începutul anului 2017 şi a dus la manifestări foarte ample din partea românilor, care nu-şi doresc aşa ceva. Ordonanţa 13, la vremea respectivă, a fost retrasă. Însă există în continuare semnale că în PSD nu s-a abandonat această idee, chiar unii politicieni din PSD vehiculează aceste idei în spţiul public. O astfel de ordonanţă care priveşte amnistia şi graţierea unor politicieni, până la urmă, ar fi o catastrofă pentru România. Adoptarea unei astfel de ordonanţe ar declanşa o criză politică fără precedent în România!", a declarat, joi, Klaus Iohannis.

Întrebat dacă are informaţii clare legate de planurile PSD privind controversatul subiect, Klaus Iohannnis a precizat că, în acest moment, are doar informaţiile vehiculate în spaţiul public.

El a făcut un apel la politicienii din PSD "care sunt lucizi ca să întreprindă orice consideră ei ca o astfel de ordonanţă să iasă din discuţie şi să nu fie aprobată în Guvern".



"Momentan, altceva decât unele declaraţii ale unor politicieni nu avem, dar eu rămân conectat şi voi face tot ce se poate face din poziţia de preşedinte pentru a nu se ajunge la o nouă situaţie de acest tip", a adăugat Iohannis.

"Dacă asta doreşte PSD, să de o lege de amnistie şi graţiere care să-l scape pe infractorul Dragnea şi să-i ţină pe români cu forţa între graniţele ţării (referire la propunerea ministrului Finanţelor privind limitarea duratei permise de muncă în străinătate - N.R.) atunci nu pot să spun decât că această guvernare, această abordare pesedistă e una antiromanească", a mai spus Iohannis.

Preşedintele i-a criticat pe social-democraţi şi în legătură cu ameninţările la adrea sa, în cazul în care întârzie să semneze nominalizările pentru noii miniştri.

”Cred că dumnealor sunt sub o oarecare presiune politică și vorbesc vrute și nevrute. Mie nu poate PSD să-mi dea niciun ultimatum. Eu am spus că după sărbătorile de 1 Decembrie voi analiza aceste chestiuni și o să vorbim atunci mai mult,” a declarat preşedintele. ”În opinia mea, constituțional, am dreptul să fac exact ce fac. Eu sunt un Președinte care respectă ad litteram Constituția. Deci, fiți siguri că ce fac eu este constituțional. În perioada imediat următoare o să vă spun cum tratez chestiunea, dar nu astăzi,”a mai declarat Klaus Iohannis.