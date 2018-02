Ingrediente pe care să nu le combini niciodată pe piele

Orice femeie are cel puțin o duzină de produse cosmetice, care o ajută să își păstreze aspectul fresh și frumusețea pe durata întregii zile. Cremele, deodorantele și loțiunile de corp sunt indispensabile, mai ales atunci când razele UV, stilul de viață agitat și factorii externi amenință să îți rănească pielea sensibilă.

Deși ai crede că este bine să folosești mai multe produse de îngrijire în același timp, specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează că acest lucru poate să îți afecteze aspectul pielii. Anumite substanțe din compoziția acestor produse pot duce la reacții chimice agresive cu pielea. Acizii alfa hidroxi și acizii beta hidroxi, vitamina C și vitamina A1 (retinolul) sunt cele mai comune ingrediente active recomandate de dermatologi. Deși eficiența acestora este dovedită, combinarea acestor substanțe în rutina zilnică de îngrijire poate duce la iritarea pielii.



Află care sunt aceste amestecuri periculoase pentru piele:



Vitamina C + Retinol (vitamina A1)



Vitamina C și retinolul aduc beneficii în funcție de pH-ul pielii. Mai exact, produsele pe bază de vitamina C sunt indicate pielii care are un pH mai mic de 3,5, în timp ce retinolul este eficient în cazul unui pH de 5,5-6. Folosirea acestor două ingrediente în același timp trebuie neapărat evitată. O soluție ar fi folosirea produsului pe bază de vitamina C dimineața și a acelui care conține retinol seara. Așa poți avea parte de beneficiile acestor substanțe fără efecte adverse.



