Incident sângeros la Chicago, copil de 10 împuşcat în piept

Potrivit poliţiei locale, citate de NBC News, cel mai grav rănit a fost un băieţel de 10 ani, care a fost împuşcat în piept, în în timp ce o fetiţă de 8 ani a fost împuşcată în picior.

Un martor a relatat că a văzut, de la câţiva metri, un copil întins pe jos, cu o gaură în piept, în timp ce mama sa apăsa pentru a opri sângerarea. Băieţelul a fost salvat de paramedicii ajunşi de urgenţă. Alte trei persoane rănite au ajuns la spital.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Chicago a anunţat pe twitter că incidentul sângeros a avut loc în timpul unei reuniuni de familie şi că persoanele aflate la faţa loculu nu au fost cooperante cu forţele de ordine.

sursă foto: NBC News

Police & detectives are responding to a multiple person shooting at 6300 BLK of S. Seeley where at least five or more people were wounded. Details to follow as we work to gather facts. If you were in that area, please send information anonymously to https://t.co/g9Q1Srtgmc pic.twitter.com/biDk2ZO8ZJ