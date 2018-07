Începe zodia Leului! Ce schimbări aduce fierbintele Leu, în funcţie de horoscop

Soarele intra in maiestuosul, fierbintele si puternicul Leu intre 23 iulie si 23 august 2018 si este timpul sa iti deschizi inima si sa savurezi viata si vara aflata la mijlocul ei. Suntem in plin sezon de vara, afacerile au un ritm mai lent iar scoala s-a terminat. Este timp de joaca pentru toata lumea!

Luna este in crestere acum, ceea ce inseamna ca isi capata puterea.



BERBEC



Vara ta in toi sub zodia Leului este despre distractie, iubire si romantism pentru tine. Ti se intensifica dorinta de a flirta, de a fi jucaus si de a introduce un fler dramatic in viata ta. Te poti simti creativ si nerabdator sa iti asumi riscuri. Este un timp potrivit pentru o aventura romantica sau proiect creativ. Copiii vor juca un rol activ in viata ta si veti avea clipe memorabile impreuna. Cu Leul in casa ta nr 5, ti se anunta activitati care te vor imputernici, deci profita din plin !



TAUR



Pentru tine, luna in zodia Leului este despre casa si familia draga tie. Este o perioada cu multa activitate si emotii variate in casa si viata de familie, dar si un timp in care te reconectezi cu radacinile tale si in care iti extragi seva pentru restul anului ce urmeaza. Poti beneficia si din timpul petrecut singur precum si din infrumusetarea casei tale si invitarea oamenilor dragi in ea. Cu Leul in casa ta nr 4, aceste activitati te vor intari si hrani la nivel adanc, asadar, mult succes !



